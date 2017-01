240.000 de persoane au ieşit din zona riscului de sărăcie

16:37:38 / 18 Decembrie 2013

Se la bunicuta citire.

Ati inteles ceva din ce a sous bunica? Ce o fi cu cei 240000? Cum de or fi scapat de saracie, numai ea stie. Dar va spun euȘ este invers. Adica au mai trecut cel putin 240.000 sub pragul de saracie de cand bunica este ministru. Asta cu scapatul de saracie a celor 240000, e exact ca cele 1.000.000 de locuri de munca promise cu mai bine de un an in urma. De, gura nu o doare pe bunica Campeanu si fraieri inca mai sunt sa o creada.