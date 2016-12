25 de ani de carieră solo pentru Sting

Sting nu este nostalgic în aceste zile, când sărbătoreşte 25 de ani de carieră solo, prin turneul Back To Bass şi continuă să compună multe piese noi. În ultimii ani, artistul britanic a ales să exploreze curente muzicale străvechi, precum cele clasice, cântece ale lutistului John Dowland (1563-1626) sau ariile care îi amintesc de frigul matinal din copilăria sa petrecută în Newcastle, pe baza cărora a compus două discuri. Artistul s-a inspirat şi din propria istorie, reformând grupul The Police, pentru a susţine un turneu mondial, iar apoi a susţinut seria de concerte Symphonicity, în cadrul cărora a reinterpretat piesele sale de succes în versiune simfonică. Acest sfert de secol de carieră solo a generat un box-set, lansat în 2011 şi apoi un turneu mondial, Back To Bass. Pentru acesta, muzicianul reia marile lui succese solo de după dizolvarea trupei The Police, precum ”Englishman in New York”, ”Fields of Gold” şi ”Shape of My Heart”. El interpretează şi câteva piese ale fostei sale trupe, acompaniat de o trupă rock.

Sting, care a împlinit de curând 61 de ani, are şi alte proiecte: ”După acest turneu, voi schimba ritmul şi voi continua să lucrez la o piesă de teatru pe care o scriu în aceste zile”. Cântăreţul lucrează deja de mai multe luni la această comedie muzicală. Cu o acţiune plasată în Newcastle şi intitulată ”The Last Ship”, piesa spune povestea unor muncitori din construcţia navală care decid să îşi fabrice propriul vapor. Ca interpret solo şi membru al trupei The Police, Sting a primit 16 premii Grammy, două Brit Awards, un Glob de Aur, un Emmy, trei nominalizări la Oscar, Century Award oferit de Billboard Magazine şi titlul de Omul Anului, în 2004, din partea MusiCares şi a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame şi Songwriters Hall of Fame. Sting a susţinut trei concerte şi în România, cel mai recent fiind show-ul din iulie 2011, în Piaţa Constituţiei din Capitală.