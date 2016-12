25 de articole cu probleme în noua Constituţie

TRASEISMUL E OK SAU NU? Magistraţii Curţii Constituţionale a României (CCR) au lucrat la foc continuu în weekend-ul ce tocmai s-a încheiat, deoarece proiectul de modificare a Constituţiei s-a aflat sub lupa lor. Dacă, sâmbătă, preşedintele CCR, Augustin Zegrean, anunţa că judecătorii găsiseră vreo zece articole care ridicau probleme de constituţionalitate, ieri, numărul lor a ajuns la 25. După ce s-a dat votul final, Zegrean a anunţat că urmează să fie redactată minuta care va fi transmisă spre publicare în „Monitorul Oficial“. În decizia Curţii se vor regăsi toate articolele care încalcă limitele revizuirii, precum şi recomandări, acolo unde este nevoie. Judecătorul Zegrean a apreciat că „proiectul nu este nici mai bun, nici mai rău decât altele“: „Oamenii au încercat, s-au străduit. Nu e uşor să faci o propunere de modificare a Constituţiei când lucrezi cu mulţi oameni. Este foarte greu, pentru că fiecare are ideile lui. E greu să le concentrezi, să le pui laolaltă“. Întrebat despre alineatul din Constituţie care interzice traseismul politic şi care ar fi neconstituţional, Zegrean a declarat că actuala Constituţie prevede că mandatul imperativ este nul: „Nu au modificat şi acest articol, deci consecinţa, concluzia o trageţi dvs.“.

VOR FI ŞI RECOMANDĂRI Judecătorul Zegrean spune că este alegerea parlamentarilor dacă vor ţine cont de recomandările judecătorilor, dar că se riscă o Constituţie cu texte defecte: „Sper că vorbim între oameni civilizaţi şi oameni cu mintea la purtător şi se va ţine cont de lucrurile astea“. El a precizat că în maximum două săptămâni se va redacta şi motivarea Curţii cu privire la proiectul de revizuire, arătând că este vorba despre o decizie care va avea mai mult de o sută de pagini, în condiţiile în care raportul a avut în jur de 400 de pagini. Potrivit unor surse apropiate dezbaterilor, magistraţii au spus că la modificările de la articolele 3 (Teritoriul), 23 (Libertatea individuală) şi 28 (Secretul corespondenţei) ar exista probleme de neconstituţionalitate. În plus, articolul care prevede că preşedintele nu poate refuza numirile de miniştri din partea premierului va cuprinde recomandările judecătorilor Curţii, întrucât există o lege care stipulează foarte clar în ce condiţii o persoană nu poate fi numită ministru.