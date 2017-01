25 de înregistrări muzicale celebre, incluse în Grammy Hall of Fame

Un număr de 25 de cântece interpretate de nume celebre precum James Brown, Bob Marley, The Beach Boys, Louis Armstrong au fost incluse în Grammy Hall of Fame, numărul total al pieselor din această colecţie ajungând astfel la 851. Pe lista noilor 25 de înregistrări muzicale incluse în Grammy Hall of Fame se află piesa din 1966 a lui James Brown “It\'s A Man\'s Man\'s Man\'s World”, dar şi albumul “Catch a Fire”, înregistrat de Bob Marley împreună cu trupa lui reggae The Wailers. Este menţionat şi cântecul “California Girls”, lansat de Beach Boys în 1965, piesa din 1931 “Lazy River” a maestrului jazz-ului Louis Armstrong şi albumul din 1972 “Class Clown” lansat de George Carlin. Cele 25 de înregistrări muzicale incluse în Grammy Hall of Fame vor fi expuse împreună cu celelalte piese în colecţia Muzeului Grammy din Los Angeles. Lista completă a înregistrărilor muzicale poate fi consultată pe: www.grammy.com/Recording_Academy/Awards/Hall_Of_Fame..