În fiecare an, un detaşament de jandarmi români format din 115 militari participă la misiuni de menţinere a păcii în zona de conflict Kosovo, desfăşurînd acţiuni poliţieneşti de asigurare a ordinii publice, sub egida unui comandament ONU. De la prima acţiune de acest gen, care a avut loc în 2000, şi pînă în prezent, fiecare detaşament trimis în această regiune pentru un an are în componenţă şi militari ai unităţilor de jandarmi din judeţul Constanţa. Actualmente, din Detaşamentul V, condus de lt. col. Mircea Olaru, fac parte şi trei subofiţeri ai Grupării Mobile "Tomis", care îşi vor încheia misiunea la sfîrşitul lunii februarie 2007. Este vorba despre plutonierii Marcel Iftimie şi Dragoş Cătălinoiu, precum şi despre plt. adj. Dan Voitaşec, ultimii doi avînd experienţă în astfel de misiuni, ei participînd şi la alte misiuni în această zonă. Potrivit reprezentanţilor Grupării Mobile, unitatea are în componenţă 25 de militari care de-a lungul timpului au făcut parte din astfel de detaşamente. "În fiecare toamnă, la sediul Inspectoratului General din capitală se desfăşoară un stagiu de selecţie, la care participă sute de jandarmi, ofiţeri, subofiţeri şi angajaţi pe bază de contract, de la unităţi din întreaga ţară. Candidaţii susţin examene de tactică poliţienească şi specifică, teste de pregătire fizică şi juridică şi sunt verificaţi cu privire la stadiul de cunoaştere a unei limbi străine. Dintre aceşti candidaţi sînt selectaţi cei 115 militari, cei mai buni dintre cei mai buni, care pleacă la începutul anului următor în misiune. Participarea la selecţie nu este impusă de comanda vreunei unităţi, ci se face pe bază de voluntariat", a declarat purtătorul de cuvînt al Grupării Mobile, lt. col. Sorin Mustăţea. Judeţul Constanţa a fost în ultimii cinci ani reprezentat în Kosovo, militarii trimişi acolo înregistrînd rezultate foarte bune. Primul detaşament, cel din 2002, a fost condus de col. Ioan Ovidiu Brătulescu, fost comandant al Inspectoratului Teritorial de Jandarmi Constanţa, mai bine de jumătate din contingent fiind format, de asemenea, din militari de la malul mării. În această primă misiune a mai participat şi lt. col. Mircea Seceleanu, în prezent şeful Biroului Operaţii din cadrul Grupării "Tomis".