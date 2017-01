25 de militari români au murit în 2010

CATASTROFĂ AERIANĂ. Anul 2010 a fost unul cu pierderi mari pentru Armata Română. Nu mai puţin de 25 de militari au murit, alţi 26 au fost răniţi în timpul misiunilor. Seria accidentelor a fost deschisă în luna iunie, când şapte militari de la UM 02109 Mangalia-Divizionul Rachete navale au fost răniţi, fiind stropiţi cu acid, în timpul manipulării combustibilului destinat alimentării rachetelor. Cel mai grav incident a avut loc, însă, în luna iulie, când un avion de transport AN 2, cu 14 militari la bord, s-a prăbuşit în apropiere de pista Aerodromului Tuzla din judeţul Constanţa. În urma acestei catastrofe, 12 militari au murit, patru din Forţele Aeriene şi opt din Forţele Navale, şi doi au fost răniţi. Militarii urmau să execute un antrenament de paraşutare. Printre cei decedaţi se afla şi comandantul Şcolii de Aplicaţie a Forţelor Aeriene de la Boboc, din judeţul Buzău, comandorul Nicolae Jianu. Ancheta procurorilor a stabilit că avionul s-a prăbuşit din cauza unor defecţiuni tehnice care nu puteau fi prevăzute.

VICTIME ÎN AFGANISTAN. Efectivele trupelor româneşti în Afganistan au crescut constant, în fiecare an, de la aderarea României la NATO. Dacă la începutul anului 2010 în Afganistan erau 1.000 de militari, la sfârşitul aceluiaşi an, în cele două misiuni din regiune, ISAF şi Enduring Freedom, numărul militarilor a fost mărit la 1.664. În urma misiunilor efectuate în acest an, şase militari români au murit şi alţi opt au fost răniţi. În luna februarie, Florin Bădiceanu a murit în timpul unei misiuni de patrulare pe autostrada Kandahar-Kabul, pe 12 mai şi-a pierdut viaţa sergentul major Valerică Leu, pe 23 iunie, Dan Ciobotaru şi Paul Caracudă au murit după ce maşina în care se aflau a fost atacată cu un dispozitiv exploziv improvizat acţionat de la distanţă, iar pe 1 octombrie, sergentul major Marius Florin Sfecheş şi soldatul Cristian-Petru Filip au căzut la datorie, în timpul executării unei misiuni în Afganistan, în urma unui atac cu un dispozitiv exploziv improvizat asupra vehiculului HUMVEE în care se aflau aceştia.