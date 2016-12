25 kg aur, vândute de Piraeus

Piraeus Bank România a vândut 25 de kg aur şi 200 de monede, în două luni, de când derulează astfel de tranzacţii, principalii cumpărători fiind bărbaţii cu vârste de peste 40 de ani şi persoanele care provin din mediul financiar sau sunt manageri de companii. În topul vânzărilor de aur pe oraşe, pe primul loc se situează Bucureştiul (53%), fiind urmat de Constanţa (8%), Sibiu şi Timişoara (câte 5%), şi Piteşti şi Ploieşti (câte 4%). Banca, singura de pe piaţa românească de retail banking care vinde aur sub formă de monede şi lingouri, oferă şi posibilitatea răscumpărării acestuia pentru clienţii care apelează în momentul achiziţionării la serviciul de custodie. Aurul este pus la dispozitia clienţilor sub formă de monede, cu o puritate de 916,7 ‰ - 22 karate, lingouri cu o puritate de 999,9 ‰ - 24 karate, sau sub formă de aur de cont, care nu presupune livrare fizică. Cantitatea minimă de tranzacţionare este de o monedă, 5 grame în cazul lingourilor sau 100.000 euro pentru aurul de cont. (D.A.)