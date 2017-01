25% din angajaţi „zboară” de la Comunicaţii şi Poştă

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI) va disponibiliza 25% din cei 149 de salariaţi, câţi are în prezent, iar la Poşta Română, companie cu peste 36.000 angajaţi aflată în coordonarea MCSI, \"se analizează situaţia\", a declarat, vineri, ministrul de resort, Gabriel Sandu. \"Disponibilizările se vor face după nivelul de competenţă\", a afirmat el. De asemenea, Societatea Naţională de Radiocomunicaţii (Radicom) va disponibiliza 800 din cei 1.800 de angajaţi, până la sfârşitul anului, a mai spus Gabriel Sandu. Totodată, ministrul a declarat că a propus acum şase luni fuziunea Institutului Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii (INSCC Bucureşti) cu Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Informatică (ICI Bucureşti), dar că nu a primit încă un răspuns în acest sens. \"ICI are 200 de angajaţi, iar INSCC are vreo 30 de angajaţi. Propunerea mea era ca INSCC să facă absorbţie cu ICI şi să disponibilizeze 25% din numărul cumulat al angajaţilor celor două institute\", a precizat ministrul.