25% din elevii de a XII-a nu vor da Bac-ul

Bac-ul provoacă dureri de cap absolvenţilor de clasa a XII-a. În ultimii ani, examenul maturităţii s-a dovedit a fi, pentru unii elevi, o misiune aproape imposibilă. Rezultatele catastrofale au demonstrat acest lucru. Anul trecut, conform unei statistici realizate la nivel naţional de către inspectoratele şcolare, doar 55,4% dintre elevii participanţi au şi promovat. La Constanţa, promovabilitatea a fost, în 2013, de 54,28%. Unii elevi şi-au încercat norocul fie mituind profesorii supraveghetori, fie apelând la diferite alte metode pentru a promova. Şi profesorii, dar şi tinerii au fost prinşi şi pedepsiţi. De altfel, Constanţa s-a aflat în topul oraşelor în care s-au desfăşurat anchete în contextul fraudelor.

Potrivit reprezentantului Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, Cristina Ivan, 1.629 de elevi constănţeni nu vor participa la prima sesiune de Bac din acest an, număr similar celui de anul trecut. Mai exact, aproximativ 25% dintre elevi nu vor da Bac-ul. „Elevii care lipsesc nu vor susţine examenul pentru că fie sunt corigenţi, fie, din diferite motive, nu au situaţia încheiată”, a spus reprezentantul ISJ Constanţa. Conform datelor oferite de ISJ Constanţa, 6.505 elevi au terminat anul acesta clasa a XII-a şi doar 4.876 s-au înscris la examen. „Nu am date exacte privind numărul de elevi din liceu care nu vor da Bac-ul, dar aceştia există, însă într-un număr foarte mic. Motivul pentru care elevii nu intră în examen este că au rămas corigenţi la anumite materii la care nu s-au pregătit suficient. Faţă de anul trecut, numărul elevilor care nu intră în Bac la liceul nostru a scăzut”, a spus directorul adjunct al Colegiului Comercial „Carol I” din Constanţa, prof. Angelica Dudan. Şi la Mangalia, situaţia este asemănătoare. Potrivit directorului Liceului Teoretic „Ion Bănescu”, prof. Corina Mihalache, există elevi care nu vor lua parte la examen pentru că au corigenţe sau situaţii neîncheiate. La Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, lucrurile stau altfel. Dintre cei 186 de elevi care au terminat clasa a XII-a în 2014, toţi vor intra în prima sesiune de Bac. „Au existat doi elevi de clasa a XII-a care au avut peste 100 de absenţe pe care nu le-au putut motiva şi din acest motiv au fost eliminaţi din unitatea şcolară şi, implicit, nu vor mai participa la Bac”, a spus directorul Colegiului, prof. Camelia Ciurescu. Şi la Liceul Teoretic „Traian”, toţi cei 212 elevi în an terminal vor susţine examenul, potrivit directorului, prof. Constantin Caracoti. Întreg calendarul Bac-ului 2014 se află în ediţia online a cotidianului „Telegraf”, www.telegrafonline.ro.

AJUTOR DE ŞOMAJ Absolvenţii de liceu care nu intenţionează să-şi dea Bac-ul sau care pică examenul maturităţii au posibilitatea ca, în termen de 60 de zile de la finalizarea cursurilor, să beneficieze de şomaj. Potrivit reprezentanţilor Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Constanţa, în cazul în care nu vor respecta acest termen, tinerii nu vor putea să beneficieze de indemnizaţia de şomaj. Aceasta se acordă după cele 60 de zile de la data absolvirii. Ajutorul financiar se acordă absolventului pe o perioadă de 6 luni şi este în valoare de 250 lei.

Poliţişti mobilizaţi!

Peste 3.000 de poliţişti vor fi mobilizaţi zilnic, în perioada examenului, pentru a asigura ordinea şi liniştea publică, majoritatea lor urmând să patruleze în zonele unităţilor de învăţământ şi a centrelor de corectare, informează Poliţia Română: 2.221 sunt de la ordine publică, 678 sunt poliţişti de la rutieră, iar 271 sunt de la judiciar. Echipajele de poliţie vor patrula în zonele în care se desfăşoară examenele sau sunt organizate centre de corectare, în timp ce poliţiştii rutieri vor fluidiza traficul pentru prevenirea accidentelor rutiere şi a ambuteiajelor.

CALENDARUL BAC-ULUI 2014 Următoarea probă, cea de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, se va desfăşura în perioada 11 - 13 iunie. În perioada 16 - 20 iunie vor fi evaluate competenţele digitale, iar între 23 - 27 iunie vor fi testate competenţele lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională. Pe 30 iunie va fi susţinută proba scrisă la limba şi literatura română, iar pe 1 iulie - tot probă scrisă la limba şi literatura maternă. Proba obligatorie a profilului (scris) va fi pe 2 iulie, iar pe 4 iulie se va susţine, în scris, proba la alegere a profilului şi specializării. Înscrierea candidaţilor pentru cea de-a doua sesiune a examenului de Bacalaureat se va face în perioada 14 - 18 iulie, evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română se va face în zilele de 18 şi 19 august, în timp ce evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă pentru elevii minorităţilor naţionale va fi susţinută pe 18 şi 19 august.