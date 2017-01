25% dintre maşinile din România nu au poliţă RCA

10:34:11 / 11 Mai 2015

Realitatea

RCA si ITP trebuie sa aiba autovehiculele aflate in trafic. Daca Tiriac are in expozitie 100 de automobile, trebuie sa le faca la toate RCA? Eu daca tin o Dacie in curte, fara sa circul cu ea (ca la REMAT imi da 200 lei pentru ea), de ce sa-i fac RCA? Este bunul meu, dispun de el cand si cum vreau. Vreau sa circul cu ea? Foarte bine, ii fac RCA si ITP. O tin in curte, nu-i fac, platesc doar impozitul pe autoturism. Cei de la ASF fac un abuz, politia nu ma poate intreba ceva despre autoturismul meu daca nu sunt in trafic.