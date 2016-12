25.000 de turişti aşteptaţi pe litoral

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT) din România, Corina Martin, a anunţat că peste 25.000 de turişti români vor merge pe litoral în minivacanţa de 1 Mai, număr apropiat de cel înregistrat anul trecut. „Anul trecut am estimat 20.000 de turişti pe litoral de 1 mai şi au fost 25.000. În acest an estimăm 25.000, iar dacă vremea va fi frumoasă, iar prognozele meteorologice indică acest lucru, vor fi şi mai mulţi”, a afirmat Martin. Cele mai căutate staţiuni vor fi Mamaia, Eforie Nord, Neptun şi Vama Veche. Potrivit preşedintelui ANAT, sejurul mediu va fi de trei nopţi, iar tariful mediu, de 60-70 de lei pe noapte, la un hotel de trei stele, cu mic dejun inclus. „Vom avea un număr nesemnificativ de turişti străini pe litoral în această perioadă, pentru că 1 Mai nu se promovează în străinătate”, a mai spus preşedintele ANAT. Ea a adăugat că majoritatea locurilor de cazare de pe litoral sunt deja ocupate. Referitor la declaraţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, care a afirmat că 22.000 de români au fost în vacanţa de Paşte în Bucovina, preşedintele ANAT a precizat că nici măcar Ministerul Turismului nu are instrumentele necesare pentru a număra turiştii din staţiuni, darămite autorităţile locale. „În general, oamenii politici ar trebui să vorbească despre politică. Nici ministerul nu are idee câţi turişti sunt în staţiuni şi nu cred că are Flutur instrumentele să îi numere”, a spus Martin. Ea a mai spus că, în acest an, din cauza vremii ploioase, numărul turiştilor care au ajuns de Paşte în staţiunile din România a scăzut cu 10% faţă de anul trecut. Deşi iniţial se anunţau mai mulţi turişti, o parte dintre ei au renunţat la vacanţă cu câteva zile înainte, iar alţii s-au întors acasă cu o zi sau două mai devreme decât programaseră.