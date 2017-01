26 de formații în Liga a VI-a la fotbal

Asociația Județeană de Fotbal (AJF) Constanța a stabilit ca în nou-înfiinţata Ligă a VI-a să fie două serii în sezonul 2015-2016. În Seria Sud vor participa 14 formaţii, iar în Seria Nord, 12 echipe. Se va juca în sistem tur-retur, fără play-off și play-out. Ocupantele primului loc în cele două serii vor promova în Liga a V-a, iar formațiile clasate pe locul secund în cele două serii vor susține baraj de promovare/retrogradare cu echipele de pe locurile 13 și 14 din Liga a V-a. Meciurile din prima etapă a Ligii a VI-a sunt programate duminică, 30 august.

Iată cum se prezintă cele două serii din Liga a VI-a - SERIA SUD: Viitorul Mereni, Trophaeum Adamclisi, Inter Ion Corvin, Fulgerul Chirnogeni, Luceafărul Amzacea, CS II Agigea, AS Independența, Marmura Deleni, Olimpia Constanța, AS Bărăganu, AS Ciocârlia, AS Carvăn, Sport Prim Oltina și Viitorul II Cobadin; SERIA NORD: Pescărușul Gârliciu, Steaua Speranței Siliștea, Spicul Horia, Voința Cochirleni, Dunaris Topalu, Pescarul Ghindărești, Ulmetum Pantelimon, Viitorul Târgușor, Sportul Tortoman, Dunărea Ciobanu, Viitorul Cuza Vodă și Înfrățirea Cogealac.