26 de scurtmetraje, în cursa pentru trofeul NexT

În cursa pentru trofeul NexT 2011 au intrat 26 de scurtmetraje din cele 1.000 înscrise, selecţionate de criticul de film Andrei Gorzo şi co-selecţionera sa din acest an, Irina Trocan, câştigătoarea concursului de critică iniţiat de NexT în 2010. Despre cea de-a V-a ediţie a concursului, directorul artistic al festivalului, Andrei Gorzo, susţine că „va plăcea publicului mai mult decât oricare dintre competiţiile precedente de la NexT. Pe măsură ce vedeam filmele, constatam, minunându-ne noi înşine, cât de plăcut este ceea ce se conturează. La un moment dat, am început chiar să căutam cu oarecare înfrigurare nişte filme mai incomode, astfel încât calupurile să nu fie ca nişte prăjiturile înghiţibile fără probleme. Am început să ne gândim la modalităţi de a le face mai puţin digerabile, dar aşa cum a ieşit, fără să fi existat vreo intenţie anume în acest sens, e cea mai plină de culoare şi cea mai antrenantă competiţie de până acum. Cu genuri pe care nu le-am mai avut: SF, filme cu submarine, cu câteva filme foarte frumoase despre relaţii de iubire, cu filme de epocă sau pseudo-documentare”.

Evenimentul se va desfăşura în perioada 6 - 10 aprilie, la Cinema Scala, Cinema Elvira Popescu şi Mansarda Cărtureşti. Din competiţia din acest an nu lipsesc scurtmetraje premiate precum: „Deeper than Yesterday” - regia Ariel Kleiman şi „Baby” - regia Daniel Mulloy. Printre favoritele lui Andrei Gorzo din acest an se numără „Stardust” - regia Nicolae Provost, „Yuri Lennon\'s Landing on Alpha 46” - regia Anthony Vouardoux, „The Chronoscope” - regia Andrew Legge, „First Aid” - regia Yarden Karmin, „North Atlantic” - regia Bernardo Nascimento. În competiţia NexT 2011 se regăsesc şi câteva filme româneşti, printre care „Adulter” - regia Peter Kerek, admirabil regizat, după părerea lui Andrei Gorzo, „Apele tac” - regia Anca M. Dunga, selecţionat anul acesta la Berlinală, şi „Strung Love” - regia Victor Dragomir”.

Juriul care va stabili câştigătorii celei de-a V-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film NexT este alcătuit din producătoarea Festivalului de Film de la New York, Marian Masone, producătoarea de film şi tutorele în cadrul organizaţiei Nisi Masa pe proiectul European Short Pitch, Marie Dubas, membrul fondator al Festivalului Internaţional de la Clermont-Ferrand, Christian Guinot, producătoarea executivă a programului „KurzSchluss” al ZDF/Arte, Anne Garber şi editorul şi sound designer-ul Dana Bunesc.