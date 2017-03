26,15 milioane lei vor fi cheltuiți pentru aniversarea Marii Uniri

Primăria Capitalei a informat joi că, din totalul sumei de 30 milioane lei care a fost alocată pentru monumentele de for public în proiectul de buget din acest an, circa 26,15 milioane lei vor fi cheltuiți pentru realizarea unor proiecte propuse de Comisia pentru pregătirea aniversării Marii Uniri, condusă de acad. Răzvan Theodorescu. Anunțul municipalității survine unor comentarii apărute în presă pe tema monumentelor care vor fi finanțate în acest an de către Primăria Capitalei. Potrivit Primăriei București, banii de la bugetul local se vor distribui pentru Monumentul 'Ferdinand I Întregitorul' realizat de Florin Codre — 7 milioane lei (realizare) plus 50 mii lei (proiect tehnic amplasare), Monumentul 'Marea Unire', realizat de Ion Bolborea — 6,5 milioane lei (realizare) plus 50 mii lei (proiect tehnic de amplasare), Monumentul 'I.C. Brătianu' (reconstrucție) — 8 milioane lei (realizare) plus 50 mii lei (proiect tehnic de amplasare) și Monumentul 'Însingurare', dedicat mamelor și soțiilor eroilor căzuți în Războiul de Întregire, după conceptul artistic al sculptorului Ioan Mândrescu — 4,5 milioane lei (realizare).

"Celelalte monumente propuse pentru finanțare sunt fie lucrări demarate în anii anteriori — 'Avram Iancu' (192 mii lei), 'Corneliu Coposu' (118 mii lei), 'Pavel D. Kiseleff — Spațiul cubului' (1 milion lei), 'Regenesis' (475 mii lei), 'Ansamblu Prințul Rainier de Monaco' (360 mii lei), fie lucrări care vor demara în acest an, în baza unor propuneri sau concursuri din anii precedenți — 'Hortensia Papadat-Bengescu' (1,1 milioane lei), 'Statuie Dac' (275 mii lei) sau 'Lupta cu inerția' (70 mii lei)", mai precizează municipalitatea, într-un comunicat de presă. Potrivit sursei citate, primarul general Gabriela Firea nu a avut inițiativa realizării niciunei lucrări dintre cele aflate în lista de obiective a Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic, decizia urmând să rămână în continuare a comisiilor de specialiști, pe baza propunerilor venite de la organizații guvernamentale, diplomatice sau ale societății civile.