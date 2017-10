28 – 29 octombrie : Land Rover Above and Beyond

Se spune despre Range Rover că este Rolls Royce-ul off-road. Cine a ignorat ieri ploaia de afară a avut ocazia să testeze această teorie în parcarea exterioara VIVO, la evenimentul auto ”Land Rover About & Beyond Tour”, organizat la Constanța de Exclusiv Auto, în 28 si 29 octombrie 2017.

Au putut fi testate trei modele ale producătorului englez : Land Rover Discovery, Range Rover Sport și Range Rover Velar. Simularea pantelor a fost realizată cu sprijinul a două echipamente de tip terrapod – unul fix cu pante line și unul mobil, acționat hidraulic pentru pante abrubpte. Demonstrațiile au fost asigurate de instructori autorizați Jaguar Land Rover. Evenimentul de tip off-road urban are ca scop demonstrarea capacității mărcii Land Rover de a face față cu brio oricărui tip de teren și oricărui obstacol.

Cu siguranță vă pot spune că parcurgerea traseului aduce emoții deosebite: provocarea cailor putere, realizarea traseului al cărui grad de dificultate s-a mărit din cauza ploii, completate de o intensă senzație de siguranță la care se adaugă confortul interior. Computerul de bord și sistemele electronice de control cu care sunt dotate mașinile fac ca șoferul să devină practic pasager în timpul provocărilor, singura lui intervenție fiind aceea de a menține direcția.

Caravana Land Rover, care a devenit o tradiție, străbate în fiecare an Europa, anul acesta trecând prin Polonia, Ungaria, Slovacia în drumul spre România. De la Constanța, aceasta își va continua periplul spre Cluj. Marca evenimentului ”Sus și de-acolo mai departe” (Above and beyond) reprezintă decenii de inovare care au dus Land Rover în primele locuri ale clasamentului constructorilor auto și obligă la autodepășire, navigarea pe un teritoriu neexplorat, cu o înțelegere fermă a începutului- îmbinarea unică de capacitate și calm, care distinge fiecare vehicul care poartă insigna Land Rover.

În completarea evenimentului, Exclusiv Auto a organizat și un test-drive Jaguar, parte din ”The Art of Performance Tour”. Mașinile au putut fi conduse pe un traseu urban astfel încât persoanele interesate să poată evalua capacitățile și dotările auto în mod real.

Organizarea evenimentului ”Land Rover About & Beyond Tour” a dovedit încă o dată profesionalismul echipei Exclusiv Auto, care se dovedește a fi preocupată nu doar de vânzările auto ci și de menținerea unei legături strânse cu pasionații și clienții mărcilor reprezentate.

Așteptăm noi provocări la care vă recomandăm să participați!