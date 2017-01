28 de localităţi constănţene, încă pe întuneric

Ca urmare a intensificării vîntului, în noaptea de 3 spre 4 ianuarie, 32 de localităţi constănţene au rămas pe întuneric. Au fost avariate 15 linii de medie tensiune, iar alte şapte doar parţial şi 133 de posturi de transformare au rămas nealimentate. Echipele de intervenţie ale SC Electrica Dobrogea au reuşit, în cursul nopţii, să realimenteze patru localităţi, iar ieri s-au făcut eforturi pentru remedierea avariilor şi în cele 28 de localităţi rămase fără energie electrică. După încă cinci ore de eforturi, ieri, la ora 11.00, Stupina (parţial), Pantelimon, Runcu, Şiriu, Crişan (parţial), Cloşca, Vulturu, Călugăreni, Nistoreşti, Palazu Mic, Gura Dobrogei, Casian, Grădina, Cheia, Rîmnic, Saraiu, Stejaru, Dulgheru, Mioriţa şi Gârliciu se aflau în continuare lipsite de tensiune. „Pînă la căderea serii, doar cinci localităţi nu aveau energie electrică şi, deşi oamenii noştri se aflau de aproape 24 de ore la intervenţie, au continuat lucrul pentru a reface şi legăturile către aceste comunităţi”, a declarat directorul SC Electrica Dobrogea, Laurenţiu Parasca. Aseară echipele de intervenţie lucrau în localităţile Călugăreni, Vulturul, Nistoreşti, Râmnicu de Sus şi Râmnicu de Jos.

În timp ce se făceau eforturi pentru realimentarea comunelor cu energie electrică, la Ovidiu, din cauza unui cablu electric aflat în tensiune, cetăţeanul Gheorghe Brînză era să-şi piardă viaţa. El se afla cu atelajul în zona fostului CAP cînd calul a călcat pe un cablu electric smuls de furtună. Cablul se afla în tensiune, iar animalul s-a electrocutat. „A murit pe loc, nu am mai putut să îl salvez”, a declarat păgubitul. Însă, pentru ca să nu se mai întîmple un accident, omul a tăiat cablul care pleca din transformatorul unui stîlp. „Să nu moară vreun om”, şi-a explicat acţiunea Gheorghe Brînză. Numai că, în momentul în care a tăiat cablul electric, Gheorghe Brînză a lăsat în întuneric zece familii din Ovidiu. „Nu putem interveni pentru că reţelele din incinta fostului CAP de la Ovidiu nu se află în proprietatea noastră”, a declarat Laurenţiu Parasca. Am încercat ieri, să luăm legătura şi cu administratorul fostului CAP însă nu am reuşit să îl contactăm pînă la închiderea ediţiei.