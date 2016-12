28 de români, arestaţi în Italia pentru fraude la înmatricularea autovehiculelor

Douăzeci şi opt de cetăţeni români au fost arestaţi în Italia sub acuzaţia de fraude la înmatricularea unor vehicule, radiate ilegal şi înregistrate pe firme fictive, informează site-ul publicaţiei italiene La Stampa. Românii sunt acuzaţi că achiziţionau autovehicule din provincia Torino (regiunea italiană Piemonte), simulau vânzarea acestora în România şi le înmatriculau pe numele unor firme fictive. Românii înmatriculau maşinile în România pentru a evita impozitele mari din Italia şi taxe de genul asigurărilor de răspundere civilă auto (care în Italia sunt cele mai scumpe din Uniunea Europeană). Maşinile circulau în continuare în Italia, cu numere de înmatriculare române, pentru a complica, potrivit La Stampa, procedurile de amendare a şoferilor. Douăzeci şi opt de cetăţeni români au fost arestaţi de carabinieri sub acuzaţia de fraudă, iar zeci de vehicule au fost puse sub sechestru.