280 de urgențe medicale în 24 de ore, la Constanţa

An de an, medicii îi sfătuiesc pe români ca, de Sărbători, să nu facă niciun fel de exces, nici în ceea ce privește consumul de alimente specifice, nici de alcool. Cei mai mulți știu ce au de făcut, însă, chiar și așa, tot ajung să cheme ambulanța sau să meargă la urgențele spitalelor. Nu reușesc sub nicio formă să respecte recomandările doctorilor și dau bătăi de cap medicilor care asigură gărzile în zilele de sărbătoare. Și Noaptea de Înviere din acest an s-a terminat pentru mulți la spital. Numai în București, 500 de persoane au cerut ajutor, iar la Constanța, în 24 de ore s-au înregistrat 280 de urgențe medicale. Ministrul Sănătății, Nicolae Bănicioiu, a reluat vizitele, cu care ne-a obișnuit deja, de Sărbători, în câteva dintre unitățile sanitare din Capitală care asigură asistență medicală non-stop. Într-un interviu acordat reprezentanților mass-media, el le-a cerut, la rândul său, românilor să fie cumpătați pentru a se bucura în continuare de Sărbători, dar și să facă mișcare după ce mănâncă. Reprezentanți ai serviciilor de ambulanță din țară au subliniat că, spre deosebire de alți ani, numărul solicitărilor a fost totuși mai mic. La Constanța, din totalul urgențelor, patru au fost cauzate de consumul excesiv de alcool.

La nivelul județului, potrivit Direcției de Sănătate Publică (DSP) Constanța, în perioada 10 - 14 aprilie, șapte spitale funcționează cu linii de gardă. De asemenea, cele patru centre de permanență din județ - Cogealac, Băneasa, Năvodari și Cumpăna - asigură asistență medicală de urgență în program non-stop cu linie de gardă. DSP asigură un serviciu de gardă permanent la sediul din str. Aleea Lăcrămioarei nr. 1, tel. 0241/480939; 0241/480940; fax 0241/480946, și un serviciu de gardă cu specialiști la domiciliu în vederea intervenției de urgență în posibilele focare de toxiinfecții alimentare.