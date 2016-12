280 milioane lei pentru mentenanţa tehnicii Forţelor Terestre

Mentenanţa pentru tehnica din dotarea Forţelor Terestre costă aproximativ 280 de milioane de lei pe an, bani pe care structura de specialitate din cadrul Ministrului Apărării nu-i are în totalitate. „Mentenanţa întregii tehnici care intră în dotarea Forţelor Terestre pe un an de zile costă aproximativ 280 milioane lei. Nu am avut niciodată alocaţi în buget banii aceştia şi atunci pe unele le întreţinem mai bine, avem grijă de ele mai mult şi reuşim să le menţinem în stare de funcţionare. Mai avem şi unele trase pe dreapta, dar perioadele sunt foarte mici. Nu ne putem permite să le ţinem pe dreapta deoarece există un nivel de operaţionalizare şi trebuie să fim în măsură ca atunci când \'sună trompeta\' să meargă toate“, a spus generalul de brigadă Mihai Ciungu, şeful Instrucţiei şi Doctrinei din cadrul Statului Major al Forţelor Terestre. În dotarea Forţelor Terestre sunt în prezent peste 1.600 de blindate de diferite tipuri şi generaţii. Printre acestea sunt cele de tip Piranha, vehiculele de luptă de tip HMMWV şi vehiculele URO VAMTAC. Totodată, România urmează să primească ultima tranşă de şapte transportoare Piranha la începutul anului viitor, atunci când vor fi daţi şi banii aferenţi contractului de livrare către firma elveţiană Mowag, blindatele intrând în dotarea Batalionului 26 Craiova, acolo unde sunt şi celelalte 24 transportoare.