29 de morţi pe şantierele judeţului

29 de persoane şi-au pierdut viaţa iar alte 82 (în total 111) au fost grav rănite anul acesta, ca urmare a nerespectării măsurilor de securitate în muncă. Potrivit inspectorului şef adjunct şi şeful Compartimentului Securitate şi Sănătate în Muncă (SSM) al Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) din Constanţa, Marian Becheanu, 75% dintre accidente au fost cauzate chiar de victime. Şi asta pentru că, explică inspectorul Becheanu, nu au purtat echipamentele de protecţie şi nu s-au asigurat corespunzător în timp ce lucrau la înălţime. „Toate aceste cauze sunt coroborate şi cu faptul că ei nu au fost corect informaţi cu privire la prevenirea accidentelor de muncă şi la întrebuinţarea echipamentelor de protecţie sau a elementelor de siguranţă. Cele mai multe accidente de muncă au vizat domeniile reparaţiilor şi construcţiilor navale - 60% din cele 111 evenimente”, a declarat adjunctul ITM Constanţa. El a adăugat că angajatorii care nu le aduc muncitorilor la cunoştinţă normele de protecţie a muncii riscă amenzi pornind de la 2.000 de lei şi până la 10.000 de lei. Becheanu a spus că, până în acest moment, anchetele efectuate privind stabilirea cauzelor producerii accidentelor nu s-au soldat cu plângeri penale împotriva angajatorilor. Din datele furnizate de ITM Constanţa se observă că numărul acccidentelor de la locul de muncă se păstrează oarecum constant, neputându-se vorbi de o creştere sau o scădere semnificativă a numărului acestor cazuri. „În primele opt luni ale lui 2010, am înregistrat 119 accidente de muncă, din care 37 mortale, iar anul trecut, în aceeaşi perioadă, am înregistrat 32 de morţi. Anul acesta, ca şi în 2011, am înregistrat un singur accident colectiv. În iarna acestui an, o maşină a Dedeman care transporta angajaţii spre serviciu a derapat din cauza zăpezii şi patru persoane au fost rănite”, a declarat Becheanu.

RAZII PRINTRE SOCIETĂŢILE CARE FAC SĂPĂTURI Din cauză că o serie de accidente mortale s-au petrecut în timp ce victimele săpau diferite şanţuri sau canalizări, ITM Constanţa a demarat, de curând, o amplă campanie de verificare, pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă, în rândul agenţilor economici care desfăşoară astfel de lucrări. „Până la acest moment am avut un răspuns pozitiv de la angajatori. Ne-au stat la dispoziţie. Trebuie să subliniem că o colaborare foarte bună am avut-o cu cei de la RAJA, societate care deţine majoritatea lucrărilor de acest gen. Ne-au dat până şi un grafic al lucrărilor pe care le desfăşoară în judeţ. De asemenea, ei au şcolit 20 de persoane în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă”, a declarat adjunctul ITM Constanţa.