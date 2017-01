3 zile cu precipitații și temperaturi în scădere la Constanța

Meteorologii anunță 3 zile cu precipitații sub formă de zăpadă la Constanța, iar temperaturile maxime vor fi în scădere de la o zi la alta. Astfel, miercuri, 28 decembrie, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 1 și 4 grade C, iar minimele se vor situa în intervalul -4 și -2 grade C. Joi, 29 decembrie, temperaturile maxime vor fi cuprinse între -1 și 2 grade C, iar minimele se vor situa în intervalul -6 și -3 grade C. Vineri, penultima zi din anul 2016, vine cu fulgi de nea și cu temperaturi maxime în scădere. Acestea se vor situa în intervalul -3 și 0 grade C, iar minimele vor fi cuprinse între -7 și -4 grade C.