30 de ani de activitate la Rompetrol Rafinare

Rompetrol Rafinare, companie membră a Grupului Rompetrol, a celebrat ieri, 30 de ani de la punerea în funcţiune a primei instalaţii de pe platforma Petromidia. Printre cei prezenţi la eveniment s-au numărat preşedintele companiei KazMunaiGaz (KMG) din Kazakhstan, Kairgeldy Kabyldin, noul director general al Grupului Rompetrol, Saduokhas Meralyiev, precum şi omul de afaceri Dinu Patriciu. Cu acest prilej, Dinu Patriciu a subliniat evoluţia Grupului Rompetrol de la înfiinţare şi pînă în prezent. „Naşterea şi evoluţia Petromidiei reprezintă o poveste de succes pentru sectorul de rafinare din România. De la un teren mlăştinos, în 1975, şi două privatizări nereuşite, în 1999-2000, rafinăria a ajuns una dintre cele mai performante din Europa. În cei 30 de ani, peste 30.000 de angajaţi au contribuit la dezvoltarea combinatului, susţinînd astfel obiectivul companiei de a se situa printre primele 25 de rafinării din Europa”, a declarat fostul acţionar al Rompetrol, într-o conferinţă de presă. Preşedintele companiei KazMunaiGaz a anunţat că noul director general executiv al Grupului Rompetrol este, începînd de ieri, Saduokhas Meralyiev. Acesta l-a înlocuit în funcţie pe omul de afaceri Dinu Patriciu, care a vîndut integral grupul companiei de stat KazMunaiGaz din Kazakhstan. „Dinu Patriciu va rămîne în componenţa consiliului director. Scopul nostru este să conducem compania prin Consiliul de Administraţie. Noul director general executiv lucrează din mai anul trecut în cadrul companiei şi are mai bine de 30 de ani de stagiu în acest domeniu, lucrînd în companii internaţionale precum Chevron. El a fost, totodată, director general adjunct al Grupului Rompetrol”, a declarat ieri preşedintele KMG, prezent la aniversarea a 30 de ani de la punerea în funcţiune a primei instalaţii a rafinăriei Petromidia. Preşedintele KazMunaiGaz, acţionarul majoritar al Grupului Rompetrol, a mai spus că, în aceste condiţii de criză, doreşte să păstreze activul actual. „Nu intenţionăm să disponibilizăm personalul din producţie. Cele mai importante sînt conducerea şi reducerea cheltuielilor, mai ales cele legate de afacerile care nu sînt activitatea principală a grupului”, a adăugat Kairgeldy Kabyldin. Acesta a mai precizat că KMG nu intenţionează, pe termen scurt, să vîndă vreo participaţie la Rompetrol. „Nu vrem să vindem acţiuni Rompetrol, dar tot ce se cumpără se poate şi vinde. Dacă nu vom primi oferte bune de parteneriat sau de împărţire a riscurilor, sîntem gata să studiem această posibilitate. Aici putem include şi vînzarea sau cedarea unei participaţii la Rompetrol, dar nu pe termen scurt”, a spus Kabyldin Kairgeldy. El a mai precizat că grupul a amînat, cel puţin pentru următoarea perioadă, toate proiectele mari şi nu se va mai implica în achiziţii de active semnificative în străinătate. „KazMunaiGaz negociază cu mai multe bănci internaţionale finanţarea datoriilor pe care grupul Rompetrol trebuie să le plătească statului român pînă în 2010”, a spus preşedintele companiei. În contul datoriilor istorice ale rafinăriei Petromidia, în valoare de peste 600 de milioane de dolari, Rompetrol a emis obligaţiuni care vor ajunge la scadenţă în 2010. La rîndul său, noul director general executiv al Grupului Rompetrol, Saduokhas Meraliev, a precizat că benzinăriile pe care le va deschide Rompetrol vor funcţiona sub brandul Litro, iar cele actuale îşi vor păstra denumirea. „Primele unităţi Litro vor fi inaugurate pe autostrada Bucureşti-Constanţa”, a afirmat Meraliev. El a mai precizat că, deocamdată, compania KazMunaiGaz, care deţine integral Rompetrol, va păstra brandul Dyneff, din Franţa, dar va vinde unele firme controlate de Rompetrol în alte ţări. The Rompetrol Group (TRG) a făcut parte din Rompetrol Holding pînă în august 2007, cînd omul de afaceri Dinu Patriciu a vîndut 75% din acţiunile TRG către compania de stat KazMunaiGaz din Kazakhstan. De asemenea, la 26 iunie 2009, Dinu Patriciu a anunţat că a vîndut kazahilor restul de 25% din acţiuni. Astfel, Grupul Rompetrol este deţinut 100% de KazMunaiGaz. În cele trei decenii, Petromidia a procesat o cantitate totală de 80,7 milioane tone de materie primă (77 milioane tone de ţiţei), din care peste 40% începînd cu 2001, momentul în care rafinăria a fost preluată de Grupul Rompetrol.