30 de ani de la înfiinţarea Centrului 39 de Scafandri

Salturi periculoase în apă, coborîre în rapel din elicopter, salvări din apele învolburate ale mării şi acţiuni de desant în zone puţin accesibile omului sînt misiunile obişnuite ale scafandrilor militari constănţeni. În dana militară a Portului Constanţa a avut loc, ieri, ceremonialul prilejuit de aniversarea a 30 de ani de la înfiinţatea Centrului 39 Scafandri, dar şi de Ziua Scafandrului. ”Pentru majoritatea românilor, scafandrii sînt cei care se aruncă în apa rece a mării de Bobotează, însă în spatele acestor sărituri se află ore întregi de muncă şi antrenament. Scafandrii execută ranfluări, lucrează la mare adîncime, fac faţă numeroaselor provocări. Scafandrii au jucat un rol important în timpul inundaţiilor din 2005, de la Tuzla şi Costineşti, cînd au salvat viaţa mai multor persoane în pericol să se înece”, a declarat locţiitorul Şefului de Stat Major, viceamiralul Ioan Costi. De ziua lor, scafandrii de la Centrul 39 au făcut o serie de demonstraţii, simulînd situaţiile de criză pe care le au de înfruntat. Astfel, doi scafandri aflaţi la bordul unui elicopter au coborît în rapel în apa rece a mării şi au înotat pînă la o navă care se afla sub ocupaţia unor terorişti. Ajutaţi de colegi aflaţi într-o barcă, scafandrii au urcat la bordul navei, au învins trupele duşmane şi au recuperat ostaticii. Un alt exerciţiu care a impresionat publicul aflat pe cheu a fost salvarea unei persoane căzute dintr-un elicopter. “Scafandrii români sînt pregătiţi pentru numeroase tipuri de misiuni. Militarii noştri pot efectua lucrări dificile şi se pot scufunda pînă la 150 metri adîncime”, a declarat comandantul Centrului de Scafandri, cmdr. Mircea Rusmănică. La Centrul 39 activează 100 de scafandri, cu diferite specializări - 30 sînt deminori, 40 sînt scafandri de adîncime, iar 30 de militari fac parte din forţele speciale. Scafandrii au participat la numeroase misiuni în apele teritoriale, dar şi la cele aflate sub comanda NATO, una dintre cele mai importante fiind operaţiunea “Steadfast Jaguar”, care a avut loc în Insulele Capului Verde. Printre scafandrii Centrului 39 se numără şi un militar care se diferenţiază de ceilalţi. Lt. cmdr. Adrian Lupaşcu s-a întors de curînd din SUA, unde a urmat un curs pentru forţele speciale. “Am urmat cursul SEAL (n.r. See, Air, Land). Este foarte greu să te pregăteşti la fel ca cei din trupele speciale ale SUA, dar sperăm să reuşim să impunem şi aici aceste standarde. Misiunile noastre, ale scafandrilor, sînt mai toate dificile, tocmai de aceea trebuie să fii bine pregătit atît fizic cît şi psihic. Cred că cel mai greu este iarna, cînd apa mării este foarte rece. La început, mă gîndeam că orice misiune poate fi ultima, dar acum mă concentrez doar asupra operaţiunii pe care trebuie să o execut”, a declarat comandantul Trupelor Speciale, lt. cmdr. Adrian Lupaşcu. Acesta este scafandru din 1999 şi are peste 1400 de ore de scufundări. Unul dintre momentele care i-au întristat pe toţi scafandrii prezenţi în dana militară a fost acela al înmînării unei diplome post mortem fiului unui scafandru căzut la datorie. Maistrul militar Edvin Resul a murit în urmă cu doi ani, în timp ce executa o lucrare subacvatică la o navă scufundată. Din cauza efortului, militarul a suferit un stop cardiac şi a murit, lăsînd în urmă un fiu de 15 ani.