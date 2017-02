30 de antrenamente în 30 de zile by Dani Grigore

Am avut nevoie de o oră pentru a mă decide, totul a început într-o dimineaţă la ora 06.30, când în drum spre sală mi-am dat seama că sunt multe persoane care au nevoie de ajutor şi motivaţie pentru a-şi îmbunătăţi calitatea vieţii. Am făcut un grup pe Facebook la ora 07.30, seara la 21.00 erau 800 de membri, iar acum, după 11 zile, suntem 10.000 de persoane. Nu m-am gândit că pot să adun aşa mulţi membri. Îmi doream doar 100 de persoane pentru a mă motiva să le schimb viaţa măcar unui procent de 10%. Grupul are un rol foarte important pentru ca membrii să se motiveze între ei pentru a termina cu brio provocarea. În acelaşi timp, pentru că sunt persoane din toată ţara, sfaturile şi recomandările sunt diverse. Se pun în mişcare unul pe altul prin poze postate după antrenament, poze cu mâncare. Îmi doresc ca, până la terminarea celor 30 de zile, provocarea să ajungă la nivel naţional şi să ajute persoanele care doresc să slăbească şi care vor să îşi schimbe stilul de viaţă.

Alături de mine este şi Nela Pricop (soţia mea), psiho-nutriţionist care face recomandări pe partea de nutriţie, reţete, sfaturi etc.

Timp de 30 de zile voi posta zilnic câte un antrenament filmat în care le prezint tuturor membrilor cum şi modul în care trebuie să lucreze. Au trecut 8 zile de la începerea provocării, iar după prima evaluare, peste 200 de membri au slăbit între 0,5 kg şi 5 kilograme. Pentru a-i motiva şi mai bine în această provocare sunt premii în valoare de 2.000 euro pe plan naţional.

Totul este gratis, scopul meu este să ajut în cele 30 de zile cât mai multe persoane, de aceea fac apel către toţi cei care doresc să îşi schimbe viaţa. Veniţi alături de mine, vreau o Constanţa mai sănătoasă!



Cine este Dani Grigore:



În urma unui accident de motocicletă, destul de grav, la vârsta de 19 ani (am stat în comă 3 zile) am fost nevoit să fac recuperări pentru a îmi putea mişca mâna şi pentru a scăpa de durerile de spate. Mi-am revenit cu bine şi de atunci mi-am propus să nu renunţ niciodată la sport. Am urmat o facultate în UK timp de 2 ani, după care am renunţat pentru a îmi urma pasiunea, cea de instructor fitness. Am aşteptat 6 luni ca cineva să îmi citească CV-ul de la un club de fitness din Constanța.

De asemenea, mă ocup de 3 ani de pregătirea fizică (TENIS DE MASĂ) a sportivei de performanţă Eliza Samara, care în 2016 a câştigat medalia de aur şi alte două medalii de argint la campionatele din Rusia. Timp de 4 luni m-am ocupat de pregătirea unei tenismene de 17 ani, care a slăbit 9 kg şi acum participă la turnee naţionale şi europene. Anul acesta am început pregătirea fizică cu un jucător de tenis de masă, care face parte din echipa naţională a României. În anul 2016 am colaborat cu Alexandra Stan în regim de personal training. Puteam mai mult şi m-am decis să încep o colaborare cu Valentin Vasile şi programul LIMITLESS. Am colaborat 2 ani. Scopul meu este unul singur, să ajut cât mai multe persoane.