30 de suflete evacuate din casa în care au trăit o viață

Aproximativ 30 de oameni din Constanța au rămas sub cerul liber după ce, în urma unor procese îndelungate, ieri au fost obligați să evacueze casa în care au locuit mai bine de 15 ani. Aceștia stăteau în casele Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat, nefiind proprietari, iar terenul pe care au fost construite casele a fost retrocedat. Una dintre familiile care au fost ieri evacuate a moștenit un antecontract de vânzare-cumpărare a casei, întocmit între părinți și proprietarii din acel moment ai imobilului, document ce a fost subiectul unui proces timp de mai bine de 15 ani. Între timp, moștenitorul terenului a revendicat proprietatea, aceasta a fost retrocedată în urmă cu patru ani, așa că noul proprietar i-a acționat în judecată pe cei care locuiau, fără acte, în spațiul respectiv. ”Punem în aplicare o hotărâre judecătorească, cu titlu executoriu. S-a făcut somația legală, persoanele s-au conformat, nu au făcut opoziție, sunt de bună-credință, numai că nu au unde să stea”, a declarat executorul judecătoresc, Adrian Stoica. Este vorba de cinci familii, aproximativ 30 de suflete de toate vârstele care au rămas acum pe drumuri. Familiile evacuate și-au scos lucrurile în stradă și spun că vor rămâne în fața casei. Dacă vor fi alungați, oamenii vor merge pe plajă. ”Am primit somația în februarie, dar nu am avut unde să ne ducem. Am locuit o viață aici, vecinii mei stau în casa asta de 40 de ani. Eu trăiesc din șomaj și mai lucrez cu ziua, sunt oameni ce trăiesc din ajutorul social, nu avem cu ce să plătim chiria”, a spus una din locatarele evacuate, Cristina Ivan. Vecina Cadrie Sali spune că familia sa, ce cuprinde 12 persoane, a depus dosarul pentru a locui în cartierul Henri Coandă, dar nu au fost acceptați. ”Nu avem unde să plecăm, nu avem unde să dormim. Am ieșit din casă, că altfel veneau mascații și ne și băteau. O să dormim afară. O să ne facem un cort la malul mării și o să stăm acolo, că bani de chirie nu am, trăiesc din ajutorul social”, a spus Sali.