30 de tineri din cinci țări curăță plajele de la Eforie

30 de tineri din România, Grecia, Spania, Italia și Ungaria vor participa la evenimentul „Save the Earth, Act and Stop Individuals from Damaging Environment“ (SEASIDE), desfășurat în perioada 16 - 21 septembrie la Eforie Sud, la Centrul de Agrement pentru Tineret ”New Paradise” și organizat de Asociația de Tineri din Ardeal. Finanțat prin Programul Erasmus Plus al Comisiei Europene, proiectul de mobilități își dorește să schimbe atitudinea turiștilor în sensul protejării mediului în zonele turistice. Din acest motiv, pe parcursul mobilităţii se va realiza un schimb de bune practici între ţările participante în ceea ce priveşte protecţia mediului în zonele turistice. Pe parcursul zilelor de activităţi, tinerii vor pregăti şi desfăşura o campanie ce va consta în distribuirea de afişe şi fluturaşi, cântarea unei balade în tema gestionării deşeurilor şi expunerea unei mascote realizate din deşeuri. Organizatorii își propun să îi determine pe turiști să fie responsabili și să protejeze plajele, pentru reducerea poluării. ”Tinerii vor explica turiștilor de ce este importantă protejarea mediului, dar vor avea timp să cunoască și cultura celorlalte țări participante și vor putea să își dezvolte mai multe competențe utile în găsirea unui loc de muncă. Participanţii vor confecţiona şi plasa coşuri de colectare selectivă a deşeurilor în mai multe puncte ale staţiunii. Campania va fi desfăşurată şi în staţiunea Vama Veche, iar membrii comunității locale sunt așteptați să se alăture acțiunii”, potrivit organizatorilor.