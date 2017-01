30 milioane de tone de mărfuri tranzitate pe Canal

După un început de an destul de slab, traficul pe canalele Dunăre - Marea Neagră şi Poarta Albă - Midia Năvodari şi-a revenit spectaculos, în prezent prognoza fiind depăşită cu 9%. Directorul Companiei Naţionale Administraţia Canalelor Navigabile (CN ACN) Constanţa, Daniel Georgescu, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, că principala cauză care a dus la nerealizarea traficului în prima parte a anului a fost recolta slabă de cereale din cursul anului trecut. „În prima decadă a anului, de obicei, aveam un trafic de cereale destul de consistent. Întrucât anul trecut, la nivel european, s-au înregistrat recolte destul de slabe, ne-au afectat şi nouă traficul”, a spus el. Şi scăderea producţiei cu 45% a Fabricii de Ciment de la Medgidia a dus la neîndeplinirea programului de trafic în primele luni ale anului. „Toată materia primă care se ducea către fabrică, dar şi produsul finit care ieşea către Europa se realizau pe Canal. Reducerea producţiei Fabricii de Ciment de la Medgidia s-a văzut şi în rezultatele companiei”, a subliniat directorul CN ACN. Cu toate acestea, instituţia a recuperat din deficit datorită recoltei bogate de cereale din acest an, iar în prezent, traficul este realizat în proporţie de 109%. „Am depăşit ceea ce am previzionat şi, cu ajutorul lui Dumnezeu şi al transportatorilor, până la sfârşitul anului vom atinge pragul de 30 milioane de tone tranzitate pe canal. Astfel, vom depăşi traficul de anul trecut, care a fost de 29 milioane de tone marfă”, a spus Georgescu. Potrivit directorului CN ACN, luna noiembrie a fost una istorică pentru companie, întrucât pe canalele navigabile s-au tranzitat 2,7 milioane tone de marfă, în condiţiile în care într-o lună normală se transportă aproximativ 1,9 milioane tone de marfă.