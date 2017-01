30% din angajaţii constănţeni lucrează cu salariul minim pe economie

Chiar dacă România a trecut prin doi ani de integrare europeană, dezinteresul patronilor pentru soarta angajaţilor şi nepăsarea faţă de legislaţie fac viaţa grea constănţenilor care intră în cîmpul muncii. Aceste probleme sînt cunoscute şi de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Constanţa, care în fiecare an trebuie să se lupte cu „morile de vînt” numite munca fără forme legale şi siguranţa salariaţilor la locul de muncă. Potrivit inspectorului şef adjunct al ITM Constanţa, Tiberiu Pleşu, bilanţul pe acest an în sectorul Relaţiilor de Muncă arată că, în urma celor 4.262 de controale efectuate la agenţii economici de pe litoral, peste 3.000 s-au ales cu sancţiuni sau avertismente. “Controalele efectuate de cei 18 inspectori de muncă au vizat unităţi cu peste 140.000 de salariaţi, din care peste 50.000 de femei şi tineri sub 18 ani. Inspectorii ITM au sancţionat 591 de agenţi economici, ceea ce înseamnă amenzi de 1,6 milioane de lei, dar au aplicat şi 2.241 de avertismente”, a declarat Pleşu. El susţine că, în 2008, au fost depuse 1.342 de reclamaţii din partea cetăţenilor nemulţumiţi, cele mai multe pentru munca “la negru”, neachitarea drepturilor salariale sau a zilelor libere, dar şi pentru neînregistrarea datelor angajaţilor în carnetele de muncă. “Pe acest sector, au fost depistate 370 de persoane care munceau la negru, astfel că angajatorii au primit amenzi de peste 550.000 de lei. De asemenea, în 2008 au fost înregistrate peste 215.000 de Contracte Individuale de Muncă la nivelul întregului judeţ şi 160.000 de carnete de muncă. Dintre acestea, peste 8.000 sînt păstrate de societăţile care au primit aprobări în acest sens. Că tot este ora bilanţului, vă putem spune că din cei peste 200.000 de salariaţi constănţeni, aproximativ 30% lucrează în prezent cu salariul minim pe economie”, a mai afirmat Pleşu.