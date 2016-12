300 de milioane de dolari, cadou de Crăciun pentru soţia lui Tiger Woods

Modelul suedez Elin Nordegren, soţia jucătorului american de golf Tiger Woods, a obţinut 300 de milioane de dolari de la soţul său, de care vrea să divorţeze, după ce acesta a avut numeroase relaţii extraconjugale, scrie publicaţia ”News of the World”. Elin Nordegren a fost întrebată de prieteni ce a primit de Crăciun de la Woods: ”300 de milioane de dolari, mulţumesc mult”, a fost răspunsul ei. Pe lângă bani, Elin, în vârstă de 30 de ani, i-a interzis sportivului să-i vadă pe cei doi copii ai lor, la 25 decembrie şi i-a obligat pe Woods şi pe tatăl lui să trimită cadourile de Crăciun prin poştă! Nordegren, aflată în vacanţă în Franţa, a rupt orice legătură cu soţul ei, care, potrivit ”News of the World”, s-a izolat şi vrea să-şi extindă retragerea temporară din golf până în 2012. Modelul suedez, care continuă cu planurile de divorţ, vrea să-şi refacă viaţa şi să se mute în Florida. Ea nu vrea ca Tiger Woods să-i vadă pe copii, apreciind că sportivul nu este într-o stare psihică foarte bună.

După un scandal mediatic în care numele celui mai bine plătit sportiv din lume a fost asociat cu numeroase presupuse amante, Tiger Woods a recunoscut, în decembrie, că i-a fost infidel soţiei şi că a decis să-şi întrerupă cariera pe o perioadă nedeterminată, pentru a se dedica familiei. Tiger Woods este căsătorit de cinci ani cu Elin Nordegren şi este tatăl a doi copii, Sam Alexis, născut în 2001 şi Charlie Axel, de zece luni.