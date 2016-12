300 de noi membri în PSD Constanţa

300 de constănţeni au primit, sîmbătă, carnetele de membru PSD din mîinile preşedintelui Organizaţiei Judeţene Constanţa a PSD, primarul Radu Mazăre, şi preşedintelui social democraţilor, Mircea Geoană. La manifestare au participat membri marcanţi ai partidului, printre care ministrul Mediului, Nicolae Nemirschi, prim-vicepreşedintele Organizaţiei Judeţene Constanţa a PSD, Nicuşor Constantinescu, candidaţi sociali democraţi la alegerile europarlamentare, Adrian Severin şi Rovana Plumb, parlamentari de Constanţa, primari PSD din judeţ, consilieri locali şi judeţeni. Cei 300 de noi înscrişi în rîndurile pardidului care domină scena politică la nivel judeţean şi-au primit carnetele în Mamaia, la capătul unei plimbări cu telegondola. Printre cei care s-au înscris în formaţiunea politică se numără persoane de toate vîrstele şi din categoriile sociale. Primarul Constanţei a subliniat că ideea organizării festivităţii de primire a celor 300 de persoane în rîndurile PSD a fost preluată după festivităţile organizate înainte de 1989, cînd elevii erau făcuţi pionieri la diverse obiective de interes civic. „Pentru noi, telegondola este un obiectiv de succes şi de aceea am ales să-i primim pe noii membri în acest loc”, a spus Mazăre. El a precizat că, iniţial, manifestarea trebuia să se desfăşoare la Casa de Cultură a Sindicatelor, dar „ar fi fost ceva clasic, care s-ar fi transformat într-o şedinţă de partid la care mai rămînea să fie invitat şi Iliescu”. Mazăre a spus că următorii membri vor primi carnetele de înscriere în PSD în cartierul de locuinţe ieftine aflat în construcţie, în Constanţa. La rîndul său, Geoană a declarat că este încîntat de faptul că tot mai multe persoane se îndreaptă către acest partid, lucru care arată interesul populaţiei către un răspuns de stînga la problemele pe care le are România.

Geoană a recunoscut că a greşit faţă de Constanţa

După înmînarea carnetelor de partid, liderii PSD s-au îndreptat spre Piaţeta Cazino din Mamaia. Aici, Nicuşor Constantinescu a declarat că, la nivelul judeţului, social democraţii nu au nevoie să ducă o campanie electorală pentru europarlamentare cu surle şi trîmbiţe, deoarece pentru ei vorbesc faptele: „Nu avem nevoie să punem mii de afişe după ce am cîştigat alegerile în judeţ şi ne-am pornit la drum. Vom realiza ceea ce am promis”. La rîndul său, Geoană a declarat că echipa de la Constanţa este cea mai puternică din PSD şi a precizat că va repara greşeala făcută la întocmirea listei cu candidaţii europarlamentari, cînd a oferit Constanţei doar locul 17 pe listă, deşi Constanţa a fost organizaţia cu cele mai multe voturi la alegerile locale şi parlamentare: „Probabil am greşit atunci cînd nu am găsit formula cea mai bună pentru a veni cineva pur sînge care să meargă în Parlamentul European acum”. Liderul social democraţilor a adăugat că a trecut vremea cînd doar unul vorbea şi restul tăceau şi că acest „virus” a fost pasat altui partid, făcînd referile la PD-L. „Oamenii vin către noi cu speranţa că în acest partid al nostru poţi să faci ceva, poţi să schimbi ceva, într-un partid profund democratizat”, a declarat Geoană. El a reamintit că intenţionează să desemneze un nou premier dacă va deveni preşedinte al României. Întrebat de ziarişti dacă ar putea renunţa la schimbarea primului-ministru, Geoană a răspuns: „Niciodată!”. „Atunci cînd ai posibilitatea de a-ţi pune în aplicare proiectul, ai nevoie de pîrghii politice cît mai ample”, a încheiat Geoană.