3.000 de copii abuzaţi, neglijaţi sau exploataţi

Dacă pentru majoritatea oamenilor, copiii reprezintă cel mai de preţ dar din viaţa lor, sînt şi persoane care nu văd în aceştia decît o responsabilitate în plus sau o unealtă pe care să-şi descarce frustările. Potrivit datelor înregistrate de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului (ANPDC), în primele trei luni ale acestui an, 2.910 de copii au fost abuzaţi, neglijaţi sau exploataţi. Cele mai multe cazuri (1.873) sînt de neglijare, urmate de cele de abuz fizic (398), abuz emoţional (340) şi exploatare prin muncă (147). De asemenea, alţi 98 de copii au fost abuzaţi sexual, 49 au fost exploataţi pentru comiterea de infracţiuni, iar cinci au fost exploataţi sexual. Din totalul minorilor care au fost abuzaţi fizic, 222 sînt băieţi şi 176 fete, iar în ceea ce priveşte abuzul sexual, în 86 dintre cazuri victimele au fost fete. În ceea ce priveşte vîrsta minorilor abuzaţi sau neglijaţi, cei mai mulţi (624) au între 10 şi 13 ani, ei fiind urmaţi de categoria de vîrstă 14-17 ani. La nivelul judeţului Constanţa, au fost înregistrate aproximativ 200 de cazuri de neglijenţă. “De la începutul anului am primit 287 de apeluri la Telefonul Copilului prin care cetăţenii ne anunţau de copii abuzaţi sau neglijaţi. În urma verificărilor efectuate am constatat că în aproximativ 200 dintre cazurile semnalate era vorba de neglijenţă, restul reclamaţiilor fiind neîntemeiate”, a declarat purtătorul de cuvînt al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Drepturilor Copilului (DGASPDC) Constanţa, Roxana Onea. Referitor la abuzurile sexuale, judeţul nostru nu are asemenea probleme. Deşi au existat 10 sesizări, examenul medico-legal efectuat presupuselor victime nu a scos la iveală nimic de genul acesta.