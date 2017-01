3.000 de copii dispăruţi în 2010

Statisticile Direcţiei de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române arată că, în 2010, au dispărut peste 3.100 de copii, iar în primele trei luni ale acestui an au fost raportate 692 de dispariţii. Oamenii legii spun că din cei 3.122 dispăruţi în 2010, 124 aveau vârste de până în zece ani, iar 2.998 între 10 şi 18 ani. Potrivit anchetatorilor, din cei 692 de copii dispăruţi în acest an, 345 de minori încă nu fuseseră găsiţi la sfârşitul lunii martie, iar 77 dintre aceştia au vârsta sub zece ani. Specialiştii spun că principalele motive pentru care copiii pleacă de acasă sunt lipsa comunicării cu părinţii, statutul socio-economic precar, rezultatele negative la şcoală şi lăsarea lor în grija unor rude, părinţii sau aparţinătorii legali fiind la muncă în străinătate. \"Un studiu realizat de Institutul de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii din cadrul IGPR relevă faptul că 95% din cazuri au fost dispariţii voluntare de la domiciliul părinţilor, bunicilor sau din centrele de plasament unde erau internaţi, 3,5% din cazuri au fost dispariţii accidentale, rătăciri, înec, iar 1,5% au fost dispariţii în circumstanţe alarmante cauzate de agresiuni sau exploatări sexuale\", a declarat Andreea Biji, coordonatorul de program al Organizaţiei Salvaţi Copiii România.

Ziua de 25 mai a fost declarată în anul 1983 Ziua Iinternaţională a Copiilor Dispăruţi cu scopul de a sensibiliza opinia publică cu privire la problematica copiilor, care au fost declaraţi dispăruţi în întreaga lume.