3.000 de familii constănţene, în frig şi beznă

Furtuna dezlănţuită zilele trecute a pus la pământ zeci de copaci, lăsând fără curent electric aproape 3.000 de gospodării. Cetăţenii nici nu vor să audă că vântul a pus la pământ cablurile electrice, iar Enel nu a fost în stare să ţină situaţia sub control. Oamenii şi-au petrecut serile pe întuneric, frigiderele li s-au dezgheţat, mâncarea li s-a stricat, iar cei care au centrale care funcţionează pe bază de curent electric au rămas şi fără căldură şi apă caldă. Reprezentanţii Enel Distribuţie Dobrogea spun că, pe raza judeţului Constanţa, ieri, au fost în curs de remediere 370 de deranjamente.

PERICOL DE EXPLOZIE În cartierul Km 4, mai multe crengi au căzut peste un stâlp de reţea electrică. Stâlpul s-a fisurat la bază, existând posibilitatea de a se prăbuşi peste o staţie de alimentare cu carburanţi din zonă. “O echipă Enel a intervenit, situaţia fiind sub control, iar stâlpul va fi înlocuit cu unul nou. Locuitorii din zonă au semnalat mai multe deranjamente. În cel mai scurt timp, problema va fi remediată”, au declarat reprezentanţii Biroului de presă din cadrul Enel.

NOAPTEA DIN APARTAMENTE Consumatorii rămaşi fără curent electric au încercat prin diferite căi să ia legătura cu biroul de relaţii cu clienţii al Enel, însă puţini au fost cei care au reuşit. Deşi Enel a promis că în cel mai scurt timp posibil defecţiunile vor fi remediate, la redacţia cotidianului Telegraf s-au înregistrat numeroase sesizări cu privire la lipsa de electricitate. Oamenii s-au săturat să aştepte ore în şir la telefon pentru a putea face o reclamaţie la Enel, s-au săturat să stea pe întuneric, ajungând în pragul disperării. Unii stau în beznă de mai bine de o zi. “De 24 de ore s-a întrerupt curentul. Am sunat la numărul pentru deranjamente şi am aşteptat 30 de minute pentru a intra în legătură cu un reprezentant Enel, însă nimeni nu a răspuns. Nu se poate să fim ignoraţi. Ni se strică mâncarea în frigider”, a povestit un bărbat rămas fără curent, din satul Nuntaşi, comuna Istria, Gheorghe Drăgan. La rândul ei, Iulia Istrate povesteşte că mama ei, din Topraisar, nu are curent electric de aproximativ 24 de ore. “Nu mai pot ţine legătura cu ea. I s-a descărcat bateria la telefon, neavând curent electric nu are cum să îl încarce. Ultima dată când am vorbit cu mama, îmi spunea că i s-a decongelat frigiderul şi îi era teamă că i se va strica mâncarea”, a povestit Istrate. De asemenea, în municipiul Constanţa, mai multe blocuri au fost afectate. În cartierul Faleză Nord mai multe blocuri au stat pe întuneric, la fel şi pe b-dul Soveja. “Ultima reclamaţie am făcut-o la ora 14.10 (ieri – n.r.). Mi-au promis că în jumătate de oră problema se va remedia. Au trecut câteva ore de atunci, iar lumina nu a venit”, a declarat locatarul blocului I 7 de pe b-dul Soveja, numărul 55A, Dumitru Dobre. Şi la blocul O3, de pe aceeaşi stradă, ieri, curentul electric a lipsit.

SE LUCREAZĂ “Enel Distribuţie Dobrogea a intervenit, ieri, cu 35 de echipe pentru a remedia avariile şi deranjamentele individuale sau colective. Pe raza întregului judeţ au fost înregistrate 370 de deranjamente. Pentru a remedia toate avariile, Enel a convocat echipe de intervenţie din alte judeţe”, au declarat reprezentanţii Biroului de presă din cadrul Enel. Nu toate avariile au fost soluţionate, mulţi constănţeni împăcându-se cu ideea, măcar în amintirea vremurilor apuse, că vor mai petrece încă o noapte pe întuneric. Reprezentanţii Enel au menţionat că, ieri, încă se mai lucra pentru reluarea alimentării cu energie electrică în Topraisar, Mereni, Biruinţa, Potârnichea, Moviliţa, Bărăganu şi Viişoara.

PROTEST Astăzi, la orele 11.00, la casieriile Enel, de pe strada Primăverii, reprezentanţii locuitorilor din cartierul constănţean Anadalchioi vor protesta împotriva condiţiilor în care sunt obligaţi să trăiască de mai bine de două luni: curentul oprit de dimineaţă până seara. Oamenii spun ca frigiderele şi congelatoarele lor au devenit simple dulapuri şi că stau mereu cu frica în sân că orice aparat electrocasnic ar avea în priză este în pericol să se prăjească la venirea curentului.