3.000 de hectare riscă să se transforme în focare de infecţie

Primarii s-au obişnuit să primească promisiuni portocalii cu duiumul şi să rămână doar cu vorbe goale, dar cei care ne conduc nu mai contenesc cu angajamentele pe care le iau în faţa autorităţilor locale, doar-doar or mai creşte în ochii lumii. Aşa se întâmplă la Ciobanu şi la Gârliciu, unde, de aproape un an, autorităţile locale se confruntă cu peste 3.000 de hectare inundate în vara anului trecut, după ce a cedat digul din zona Gârliciu. În tot acest timp, Primăria a cerut de nenumărate ori sprijinul autorităţilor de la Bucureşti, să intervină pentru a curăţa terenurile afectate de inundaţii. „Aveam promisiuni de la reprezentanţii guvernului că după Paşte vor fi curăţate şi vor fi puse în funcţiune staţiile de pompare pentru a scoate apa de pe terenurile inundate, însă nici până în prezent nu s-a efectuat niciun fel de lucrare. Deja am un întreg dosar cu câte adrese am tot trimis către instituţiile abilitate să intervină să ne rezolve situaţia. Din ce am aflat, responsabilii cu lucrările, cei de la Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare, nu au bani să intervină, însă nici nu putem rămâne cu terenurile inundate. Trebuie să se găsească o soluţie”, a declarat primarul din Ciobanu, Ioan Suciu, sătul de atâtea promisiuni în van. Cele 3.000 de hectare inundate reprezintă cu adevărat o problemă pentru locuitorii comunei pentru că pământul reprezintă principala sursa de hrană pentru mii de oameni. Astfel, din cauză că autorităţile responsabile se fac că plouă, oamenii nu vor mai avea ce pune pe masă. „Aprox. 5.000 de oameni suferă de pe urma faptului că terenurile sunt încă inundate. Nu ştiu ce vom face! În plus, mai vine şi vara, vin ţânţarii, iar zonele inundate se vor transforma în focare de infecţie. Am întocmit o nouă adresă către guvernanţi, pe care am depus-o ieri, şi la care aştept răspuns în zece zile, aşa cum zice legea”, a declarat primarul din Ciobanu.