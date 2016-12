30.000 de carnete de muncă zac la ITM, nerevendicate

Unii patroni constănţeni au abandonat 30.000 de carnete de muncă, iar Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Constanţa s-a săturat să se mai roage de ei să şi le ridice. „Pentru fiecare societate în parte există un proces verbal completat, dar agenţii economici refuză, în mod nejustificat, să-şi ridice carnetele de muncă”, a declarat şeful ITM Constanţa, Eugen Bola. Din păcate, inspectorii de muncă nu au ce face, căci legislaţia nu prevede sancţiuni pentru cei care nu mai sunt interesaţi de aceste documente. „Am discutat despre acest aspect şi cu inspectorul general al Inspecţiei Muncii, Georgian-Ciprian Dragomir, care s-a aflat, joi, 6 septembrie, la Constanţa, într-o vizită de lucru. Am atras atenţia că, în curând, la nivel naţional, sute de mii de carnete de muncă vor fi lăsate de izbelişte dacă nu se introduc nişte amenzi consistente. Până atunci, suntem nevoiţi să le păstrăm în arhiva noastră, şi aşa neîncăpătoare”, a declarat inspectorul şef Eugen Bola. În plus, a adăugat el, unii patroni le dau mari bătăi de cap inspectorilor de muncă pentru că îşi trimit angajaţii, unul câte unul, să-şi ridice personal carnetele de muncă. „Noi avem câte un proces verbal pentru fiecare societate în care este înscris numărul de carnete de muncă. Dacă vine azi un angajat, mâine altul, trebuie să refacem, de fiecare dată, procesul verbal respectiv”, a explicat Bola. În opinia lui, motivul pentru care patronii nu vor să-şi ridice carnetele de muncă este... responsabilitatea imensă pe care nu doresc să şi-o asume. „Este vorba şi despre angajaţi aflaţi în pragul pensionării, care au peste 20 de ani de vechime, or, dacă administratorii de firme pierd aceste carnete, este greu ca vechimea lor să fie recuperată, mai ales că multe societăţi unde ei au lucrat nu mai există. Responsabilitatea este destul de mare. Acesta este motivul pentru care angajatorii refuză să preia carnetele de muncă”, a mai spus şeful ITM Constanţa. Reamintim că, de la 1 ianuarie 2011, carnetele de muncă au fost desfiinţate, iar vechimea angajaţilor este, acum, dovedită prin adeverinţe care vor fi eliberate de fiecare angajator. Carnetele au fost strânse prin ITM, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Casa Judeţeană de Pensii. Ele au fost prelucrate şi scanate şi s-a format o bază electronică de date pentru vechimea salariaţilor. De mai bine de un an, cărţile de muncă ar fi trebuit ridicate de angajatori şi predate salariaţilor.