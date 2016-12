30.000 de petunii şi 58 de palmieri în Mamaia!

Pregătirile pentru sezonul estival sunt pe ultima sută de metri! Turiştii care vor alege să-şi petreacă sărbătorile - 1 Mai şi Paştele - în staţiunea Mamaia vor fi întâmpinaţi cu flori de toate culorile. Angajaţii de la Serviciul de Spaţii Verzi din cadrul Direcţiei de Gospodărire Comunală (DGC) din Primăria Constanţa au împânzit, ieri, sensurile giratorii din staţiunea Mamaia cu 30.000 de petunii cu cele mai diverse culori. Şi în acest an, aerul exotic al staţiunii va fi oferit de 58 de palmieri care au fost deja amplasaţi în locurile frecventate de turişti: piaţetele Select şi Perla şi fosta staţie de taxare. „Elementul de noutate din acest an este că am decis să amenajăm palmieri pe scuarul din mijlocul bulevardului Mamaia”, a declarat şeful Serviciului Spaţii Verzi din cadrul DGC din Primăria Constanţa. El a completat că, pe timpul iernii, palmierii au stat în vase speciale şi au beneficiat de condiţii deosebite, fiind nişte plante cărora le plac temperaturile ridicate. Ei au fost trataţi cu biostimulatori de creştere, pentru menţinerea stării vegetative în perioada iernii. În plus, înainte de a-i replanta, palmierii au fost scoşi din serele unde erau păstraţi, pentru a se acomoda cu temperatura de afară. (M.D.)