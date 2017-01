30.000 de spectatori dezlănţuiţi la show-ul Aerosmith

Puţin după ora 21.00, după ce formaţia germană Reamonn a încălzit, vineri seara, atmosfera la Zone Arena din capitală, pânza neagră din faţa scenei, pe care scria Aerosmith, s-a ridicat pentru trupa vedetă a serii, ai cărei cinci membri au venit în faţa publicului pe acordurile piesei „Love in an Elevator\". Celebra formaţie americană, în frunte cu excentricul vocalist Steven Tyler, s-a dezlănţuit în faţa a circa 30.000 spectatori, făcând din primul ei concert în România un show incendiar de aproape două ore, pe ritmul celor mai cunoscute piese ale sale. Îmbrăcat cu o haină aurie şi pantaloni stretch de culoare roşie, solistul a salutat dându-şi jos pălăria imensă cu imprimeu leopard şi strigând „Buchareeest!\", apoi şi-a dezbrăcat haina şi a spus „Bună seara!\".

În timpul melodiei „Falling in Love (Is Hard on the Knees)\", Steven Tyler le-a aruncat ochelarii de soare fanilor din apropierea scenei, după care a cântat împreună cu publicul piese de succes precum „Crazy\", „Crying\", „Jaded\", „Eat the Rich\", „Dream On\" sau „What It Takes\". La hitul „Pink\", vocalistul a apărut pe scenă cu o nouă pălărie, de culoare roz, în ton cu titlul piesei, iar la „I Don\'t Want to Miss a Thing\", publicul şi-a amintit că piesele Aerosmith au făcut furori şi în filme: pe ecranul din spatele scenei a fost proiectat videoclipul piesei care conţine secvenţe din SF-ul „Armageddon\", cu fiica lui Tyler, Liv, în distribuţie.

Steven Tyler nu şi-a trădat, nici de această dată, renumele de star rock neconvenţional: a cântat tot timpul la un microfon de care atârnau eşarfe în vânt, a interpretat chiar şi pe orizontală, a scuipat de câteva ori şi a făcut gesturi obscene, însă spectatorii, unii veniţi din Bulgaria şi Polonia, au fost încântaţi de show. Chitaristul Joe Perry a cântat la o chitară cu două grifuri la piesa „Living on the Edge\", iar mai târziu, la „Stop Messin\", şi-a demonstrat şi calităţile vocale, acompaniat la muzicuţă de Tyler. La finalul concertului, după „Walk This Way\" şi „Toys in the Attic\", membrii Aerosmith s-au arătat încântaţi de reacţia publicului român: bateristul Joey Kramer şi-a aruncat beţele în public, Joe Perry a spus „Pentru prima dată aici a fost şi cel mai bine\", iar Tyler a strigat: „Bucureşti, vă iubim!\". Show-ul de la Bucureşti a fost inclus în turneul „Cocked, Locked, Ready to Rock Tour\", al 25-lea susţinut de formaţie.