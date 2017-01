300.000 de euro daune pentru o femeie lăsată infirmă de un şofer

Viaţa unei femei de 52 de ani, din Constanţa, a fost distrusă după ce un tânăr de 20 ani a dat cu maşina peste ea şi a lăsat-o fără ambele picioare. Accidentul rutier în urma căruia Dumitra Porceşteanu a rămas infirmă a avut loc pe 24 iulie 2011, în jurul orei 17.00, la intrarea în localitatea Tuzla. De atunci şi până în prezent, femeia s-a chinuit să-şi pună proteze pentru a putea merge din nou, însă costurile intervenţiei chirurgicale depăşesc cu mult posibilităţile financiare ale familiei sale. Şoferul vinovat de nenorocirea femeii, Lucian Ionel Mustaţă, şi firma de asigurare din Bulgaria au refuzat să-i plătească suma necesară pentru intervenţiile chirurgicale pe care urmează să le suporte în străinătate, apărătorul societăţii de asigurări spunându-i că-şi poate pune proteze şi în România.

PEDEAPSĂ CU SUSPENDARE Lupta dintre Dumitra Porceşteanu şi cei care ar trebui să-i redea speranţa că va putea duce o viaţă oarecum normală s-a dus în instanţă. Procesul în care Mustaţă a fost acuzat de vătămare corporală gravă din culpă a început la Judecătoria Mangalia şi s-a terminat, ieri, la Curtea de Apel Constanţa. Femeia s-a prezentat în faţa magistraţilor într-un cărucior cu rotile şi a ţinut un discurs care a adus lacrimi în ochii celor prezenţi în sala de judecată. „De doi ani trăiesc în acest cărucior, nu pot face nimic singură, am nevoie permanent de ajutor din partea familiei. Nu pot face mişcare, mi se atrofiază muşchii, sunt un om terminat. Trăiesc o pedeapsă şi nu ştiu ce am făcut rău de sunt nevoită să pătimesc aşa”, a spus Dumitra Porceşteanu. Magistraţii au decis ca, în final, Mustaţă şi firma de asigurare din Bulgaria să-i dea Dumitrei Porceşteanu 81.034 euro şi 68.021 lei daune materiale şi 200.000 de euro daune morale. De asemenea, Mustaţă a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare, având un termen de încercare de patru ani, perioadă în care nu are voie să conducă niciun tip de vehicul cu propulsie mecanică. Sentinţa este definitivă.

STRIVITĂ Potrivit poliţiştilor de la Rutieră, Lucian Ionel Mustaţă se afla la volanul unui autoturism marca BMW, cu numărul de înmatriculare bulgăresc BH 3200 BC, şi se deplasa pe Drumul Naţional 39 (Constanţa - Mangalia), dinspre Mangalia către Eforie. Când a ajuns în Tuzla, Mustaţă a pierdut controlul maşinii, care a părăsit carosabilul şi a lovit în plin un autoturism marca Infiniti, înmatriculat B 21 WDP, care era parcat în afara şoselei, lângă o benzinărie. Dumitra Porceşteanu îşi aşeza bagajele în portbagaj în clipa în care a fost strivită între cele două autovehicule. În urma teribilului impact, picioarele femeii au fost retezate. Lucian Mustaţă a coborât din maşină şi a sunat la 112. Victima a fost transportată cu ambulanţa la spital, unde medicii i-au amputat picioarele întrucât ambele i-au fost zdrobite complet. Accidentul s-a petrecut sub ochii îngroziţi ai prietenei victimei, care le-a spus poliţiştilor, după ce şi-a revenit şoc, că BMW-ul a venit cu viteză mare peste ele. Lucian Mustaţă le-a declarat oamenilor legii că nu ştie cum s-a întâmplat accidentul. „Maşina mea a virat singură la dreapta. Am încercat să pun frână, dar nu a funcţionat!”, a spus şoferul.