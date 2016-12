33% din acţiunile Scut Constanţa, vîndute la Bursă

Firma A Group Company Constanţa, controlată de o persoană fizică, Arghir Guliu, a vîndut, ieri, pe Bursă, 32,72% din acţiunile societăţii Scut, la un preţ de opt ori mai redus decît ultima cotaţie din piaţă, pentru care a încasat 798.900 de lei. Titlurile au fost transferate prin două operaţiuni, în urma cărora A Group Company a ieşit din acţionariatul Scut. Cel mai mare volum de acţiuni, respectiv 7,9 milioane de titluri, a fost vîndut la preţul de 0,1 lei, cu mult sub ultima cotaţie de joi, de 0,8 lei. Anterior acestei tranzacţii, pentru 380 de lei, au fost transferate 1.000 de acţiuni. Preţul la care a fost realizată această operaţiune, de 0,38 lei, a fost de peste două ori mai redus faţă de referinţă. Scut Constanţa are un capital social de 2,4 milioane lei, divizat în 24,4 milioane de acţiuni cu o valoare nominală de 0,1 lei. Potrivit celor mai recente raportări, firma este controlată indirect de SIF Transilvania (SIF3), care deţine, prin societatea COMCM Constanţa (CMCM), 64% din acţiunile Scut. SIF Transilvania are 56,72% din acţiunile COMCM, iar Constantin Frăţilă, directorul general al Scut, deţine 32,76% din titluri. Preşedintele Consiliului de Administraţie al COMCM, Floriean Firu, care este şi administrator al SIF Transilvania, a afirmat că societatea de investiţii financiare şi COMCM nu au fost implicate în tranzacţiile de ieri. „Nu avem nicio implicaţie în tranzacţiile de astăzi (ieri - n.r). SIF Transilvania nu are nicio intenţie să îşi majoreze participaţia la Scut, deoarece cele două firme vor fuziona”, a declarat Firu. Fuziunea dintre COMCM şi Scut, ambele firme cu activitate în sectorul construcţiilor, a fost decisă în martie. Scut a încheiat anul trecut cu un profit de 867.000 de lei, cu mult peste cîştigul din 2007, de 68.000 de lei. De asemenea, cifra de afaceri a crescut cu 56%, de la 4,1 milioane lei, la 6,5 milioane lei.