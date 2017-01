33% din sucursalele bancare ar trebui închise

O treime din sucursalele sectorului bancar ar trebui închise, din cauza dezvoltării prea rapide a sistemului, cu toate că gradul de penetrare este încă sub media europeană, a declarat directorul general al OTP Bank, Laszlo Diosi. \"România este overbank, dar aş spune că este o chestiune de cantitate, nu de calitate. Avem circa trei sucursale pentru fiecare 10.000 de locuitori, în jurul mediei europene, dar trebuie comparat şi PIB-ul. Ponderea creditelor în PIB sau gradul de penetrare bancară este încă sub medie şi dezvoltarea a fost prea rapidă\", a spus Diosi. El a arătat că în oraşele cu o populaţie sub 10.000 de locuitori, jumătate din sucursalele bancare ar trebui închise. Implicit nici creşterea numărului de angajaţi din sectorul bancar nu este \"normală\", întrucît nu se poate asigura o pregătire adecvată pentru toate persoanele. În România există 42 de bănci comerciale care au aproximativ 6.200 de sucursale bancare, unde lucrează 72.000-73.000 de persoane.