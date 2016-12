33% dintre top-managerii din România nu pot anticipa sfârşitul crizei

Un studiu elaborat de compania americană de consultanţă în management A.T. Kearney relevă veşti deloc încurajatoare pentru ţara noastră: o treime dintre top-managerii din România nu pot anticipa sfârşitul crizei economice şi alte pronosticuri nefaste sunt că firmele nu vor opera în 2011 schimbări semnificative în privinţa modelului de afaceri. Conform studiului, 31% dintre cei intervievaţi se aşteaptă ca efectele crizei asupra industriei în care activează să înceteze la mijlocul lui 2011, în timp ce 33% mizează pe sfârşitul anului viitor, iar alţi 33% nu pot anticipa sfârşitul crizei. \"Firmele au tendinţa de a adopta şi pentru anul viitor o atitudine de expectativă şi de a se seta pe modul \"de supravieţuire\", ceea ce înseamnă că nu vor opera schimbări semnificative în privinţa modelului de afaceri\", a declarat partener şi country manager pentru România al A.T. Kearney, Michael Weiss. În acelaşi studiu se arată că, în ultimul an şi jumătate, toate companiile şi-au redus costurile, dar în loc să opereze schimbări structurale ale modelului de afaceri, majoritatea măsurilor s-au limitat la reduceri de personal, tăieri de salarii, stoparea angajărilor şi oprirea investiţiilor. Potrivit studiului, top managerii din România au aşteptări mai mari decât ceilalţi din Europa cu privire la intervenţia statului în stoparea crizei. Mai precis, 90% dintre aceştia cred că statul poate juca un rol semnificativ în modificarea condiţiilor de piaţă. Sondajul a fost realizat în octombrie, iar 67% dintre respondenţi au funcţii de CEO (director general) sau preşedinţi de companie.