330 de candidaţi pentru 70 funcţii de primar

LUPTĂ ÎN DOI Biroul Electoral Judeţean (BEJ) Constanţa a centralizat listele definitive de candidaţi pentru primăriile din judeţ. Interesant este că, dacă pentru unele primării, în cursa electorală s-au înscris peste 10 candidaţi, cum ar fi cazul municipiilor Constanţa (10) şi Mangalia (11), pentru anumite administraţii locale, bătălia electorală se va duce doar între doi candidaţi. Printre aceste cazuri se numără cele de la Crucea (Gheorghe Frigioi - PSD şi Mircea Şovăială - PP-DD), Gârliciu (Constantin Cinpoiaşu - USL şi Stan Ghelase - PP-DD), Independenţa (Cristea Gâscan - PSD şi Nicolae Juncu - PDL), Istria (Enache Perifan - PP-DD şi Ioan Herdean - PNL) şi Siliştea (Mihai Soare - PSD şi Luminiţa Cîrciumaru - PP-DD).

PARTICIPARE NUMEROASĂ În ceea ce priveşte cele trei municipii ale judeţului, bătălia electorală este acerbă. În cazul muncipiului Constanţa, în cursa pentru postul de primar s-au înscris Radu-Ştefan Mazăre (USL), Gigi Christian Chiru (PDL), Gheorghe Dinu (PP-DD), Cristina-Raluca Dincu (PRM), Marcel Bouroş (Independent), Gheorghe Donţu (PER), Claudiu Palaz (UNPR), Dumitru Gavari (PNG-CD), Sorin-Horaţiu Belu (PV), Ion Stoica (ACD). La Mangalia vor candida: Mihai-Claudiu Tusac (PSD), Zanfir Iorguş (PDL), Marin Oprea (Independent); Adrian Cârlescu (PRM), Ion Niculescu (Independent), Marian Dorner (PV), Marin Ciocîia (PP-DD), Marios Thiera Cotlet (Independent), Teodor Munteanu (Independent), Cristian Radu (Independent), Vasile Moldovan (PER). În fine, la Medgidia, bătălia electorală se va duce între nouă persoane: Marian Iordache (USL), Vasile Ivanof (PP-DD), Dumitru Moinescu (Independent), Mihăiţă Cioti (PNG+PRM), Dănuţ-Dumitru Cotîrlă (UNPR), Nedret Bechiş (UDTTMR), George Zamfir (PNŢ-CD), Sorin-Elvis Radu (PER), Romulus-Aurelian Vasilescu (PSDM). Mai precizăm că, în total, s-au înscris în cursa electorală 330 de persoane pentru 70 de portofolii de primari. Pe de altă parte, mai este de menţionat faptul că, ieri, Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 14 Constanţa a fost completat cu reprezentanţi ai partidelor şi alianţelor politice, alianţelor electorale şi organizaţiilor minorităţilor participante la alegeri în judeţ.