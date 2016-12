35 de ani de închisoare în Dosarul Transferurilor!

Cele mai grele nume din fotbalul românesc dispar de pe firmamentul sportului, după opt ani de anchete, îndelungi scandaluri, munţi de dosare, mii de documente, declaraţii pro şi contra şi mulţi, foarte mulţi bani dispăruţi în diverse conturi încăpătoare. Tsunami-ul declanşat de procurorii DNA i-a şters de pe harta fotbalului pe fostul acţionar majoritar al FC Rapid, George Copos (trei ani şi opt luni), pe managerul general al FC Steaua, Mihai Stoica (trei ani şi şase luni), pe fostul acţionar al FC Dinamo, Cristian Borcea (şase ani şi patru luni), pe fostul impresar Ioan Becali (şase ani şi patru luni), pe impresarul Victor Becali (patru ani şi opt luni), pe fostul preşedinte al clubului Gloria Bistriţa, Jean Pădureanu (trei ani şi patru luni), pe fostul fotbalist Gheorghe Popescu (trei ani, o lună şi zece zile), care candida la şefia Federaţiei Române de Fotbal, şi pe fostul acţionar al FC Dinamo şi U. Craiova, Gigi Neţoiu (trei ani şi patru luni). Toţi aceşti „foşti” plus actualul impresar Victor Becali au primit ani de închisoare cu executare, decizie definitivă fără precedent în fotbalul românesc. Capetele de acuzare sunt aproape trase la indigo: înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, înşelăciune în formă continuată, evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani. Toţi cei opt au primit şi interzicerea drepturilor constând în calitatea de asociat, de acţionar sau de reprezentant al unui club de fotbal pentru unul sau doi ani după executarea sentinţei.

12 TRANSFERURI, 12 MILIOANE DE EURO Procurorii DNA i-au trimis în judecată, în 2 octombrie 2008, pe cei opt în legătură cu efectuarea de tranzacţii ilegale la transferurile unor fotbalişti către cluburi din străinătate, ceea ce a produs un prejudiciu total de aproape 1,5 milioane de dolari în dauna statului şi de peste 10 milioane de dolari în dauna a patru cluburi de fotbal. În rechizitoriul DNA sunt prezentate 12 transferuri ale unor fotbalişti români, de la cluburile Dinamo Bucureşti, Rapid Bucureşti, Gloria Bistriţa şi Oţelul Galaţi către cluburi din străinătate, în perioada 1999 - 2005. Este vorba despre transferurile jucătorilor Cristian Dulca (ianuarie 1999, Rapid Bucureşti - Pohang Steelers), Iulian Arhire (martie 1999, Oţelul Galaţi - Pohang Steelers), Cosmin Contra (iunie 1999, Dinamo - Deportivo Alaves), Ionel Ganea (iulie 1999, Gloria Bistriţa - VfB Stuttgart), Paul Codrea (ianuarie 2001, Dinamo Bucureşti - Genoa Cricket and Spa, Italia), Florin Cernat (februarie 2001, de la Dinamo Bucureşti - Dinamo Kiev, Ucraina), Bogdan Mara (iulie 2001, Dinamo Bucureşti - Deportivo Alaves), Nicolae Mitea (august 2003, Dinamo - Ajax Amsterdam), Lucian Sânmărtean (august 2003, Gloria Bistriţa - Panathinaikos Atena), Florin Bratu (septembrie 2003, Rapid Bucureşti - Galatasaray Istanbul), Dan Alexa (iunie 2004, Dinamo - Guoan Beijing, în Republica Populară Chineză) şi Adrian Mihalcea (iulie 2005, Dinamo - Chunnam Dragons, Coreea de Sud). În contextul condamnărilor, Curtea de Apel Bucureşti (CAB) a decis, ieri, anularea contractelor prin care au fost transferaţi jucătorii.

BORCEA ŞI FRAŢII BECALI - LA POARTA ALBĂ, ÎN CARANTINĂ Trei dintre condamnaţii în Dosarul Transferurilor - Cristian Borcea şi fraţii Ioan şi Victor Becali -, care au domiciliile şi reşedinţele în judeţul Constanţa, s-au prezentat, aseară, la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa, pentru întocmirea, conform normelor legale, a formelor de încarcerare. Cei trei urmează să fie transferaţi, în cursul dimineţii de astăzi, la Penitenciarul de Maximă Siguranţă Poarta Albă, pentru perioada de carantină de 21 de zile. Potrivit reprezentanţilor Penitenciarului, în perioada de carantină, Borcea şi fraţii Becali vor fi supuşi unor investigaţii medicale după care, conform procedurilor legale, o comisie din cadrul penitenciarului va stabili regimul de detenţie al fiecăruia, în vederea depunerii în penitenciar. „La noi se poate executa regim de detenţie semideschis sau deschis, or pedepsele lor sunt pentru regim închis. La noi vor sta pe perioada carantinei, de 21 de zile, iar după ce se stabileşte regimul de detenţie, vor fi transferaţi la un penitenciar cu regim închis“, au precizat reprezentanţii penitenciarului constănţean. George Copos, Gheorghe Popescu, Mihai Stoica şi Jean Pădureanu au fost duşi, aseară, la Penitenciarul Rahova, au declarat oficiali din Poliţie. În cazul lui Pădureanu, poliţiştii s-au prezentat ieri, în jurul orei 17.45, la Spitalul Elias, pentru a-l ridica. Fostul preşedinte al clubului de fotbal Gloria Bistriţa era internat, de duminică, din cauza unor “probleme cardiovasculare severe, acesta având şi diabet”, a declarat, ieri, directorul medical al unităţii sanitare, Dana Safta. Gigi Neţoiu a fost adus la sediul Poliţiei Judeţene Dolj aseară, în jurul orei 21.30, cu o maşină a Poliţiei. Neţoiu, care era îmbrăcat în trening şi purta o şapcă pe cap, a declarat că nu se aştepta la o astfel de decizie. „Nu mă aşteptam la o asemenea decizie, dar vedeţi că sunt pregătit să intru în joc, să intru în teren (n.r. - el a arătat spre ţinuta sa sport). Din punctul meu de vedere, e o hotărâre nedreaptă. (...) În viaţă trebuie să trecem prin toate. Mă consider nevinovat şi de acum încolo vor decide avocaţii, mai sunt şi alte căi de atac şi vom vedea“, a spus Neţoiu.

REACŢII Preşedintele Comitetului Director al CSMS Iaşi, Leonida Antohi, a declarat, ieri, că nu ştie cu cine va vota, în condiţiile în care Gheorghe Popescu, candidat la şefia Federaţiei Române de Fotbal, a ieşit din schemă. „A fost un mare cutremur pentru fotbalul românesc ce s-a întâmplat astăzi! Chiar nu ne aşteptam la o asemenea decizie. Noi voiam să-l votăm pe Gică Popescu. Dar dacă el nu va mai candida, nu ştim încă pe cine vom vota. Rămâne să vedem ce se întâmplă“, a spus Leonida Antohi. La alegerile pentru preşedinţia FRF, care vor avea loc în cadrul Adunării Generale de astăzi, îşi anunţaseră participarea şase candidaţi: Gheorghe Popescu, Gheorghe Chivorchian, Vasile Avram, Marcel Puşcaş, Răzvan Burleanu şi Sorin Răducanu. Altor doi candidaţi, Paul Zarna şi Octavian Popescu, le-au fost respinse dosarele deoarece nu au îndeplinit condiţiile obligatorii din statutul FRF. Actualul preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal, Mircea Sandu, a anunţat că nu mai doreşte încă un mandat la şefia instituţiei, dar a precizat că l-ar fi sprijinit la alegeri pe Gheorghe Popescu. El a declarat că sentinţele din Dosarul Transferurilor nu ar trebui să afecteze imaginea fotbalului românesc, pentru că niciunul dintre condamnaţi nu avea vreo funcţie pe plan internaţional, precizând că pentru Popescu ar putea fi o problemă, deoarece a fost căpitanul Barcelonei. „Îmi pare rău, pentru că sunt oameni care au activat în domeniul în care şi eu am petrecut aproape 50 de ani“, a spus el.

Preşedintele formaţiei ieşene, Florin Prunea, care a fost martor în Dosarul Transferurilor, s-a limitat să spună: "Îmi pare foarte rău pentru cei implicaţi în acest dosar. Este o mare nenorocire! Nu pot decât să le transmit familiilor lor să aibă puterea să treacă peste aceste momente! Noi avem o persoană desemnată să ne reprezinte la Bucureşti, pentru aceste alegeri".

REGHECAMPF: „ESTE DUREROS, PENTRU MINE ESTE O LOVITURĂ FOARTE GREA” Tehnicianul Stelei, Laurenţiu Reghecampf, a scris ieri, pe contul său de Facebook, că decizia CAB de a-l condamna la închisoare cu executare pe managerul clubului, Mihai Stoica, în Dosarul Transferurilor este o grea lovitură şi îi îndeamnă pe suporteri să fie aproape de echipă. "Astăzi, cu lacrimi în ochi, i-am promis ceva fratelui meu mai mare… Acelaşi lucru am să-l spun acum tuturor celor care iubesc şi suferă alături de noi... În vară, când fratele nostru Gigi Becali a fost arestat, am vrut cu toţii să Reuşim şi să-i facem numai bucurii prin jocul şi victoriile noastre, am reuşit! Acum însă, în afară de Ambiţie a apărut şi Ura, iar eu vă promit că împreună vom reuşi. Am nevoie de voi, de fanii echipei Steaua. Vreau să câştigăm Campionatul şi Cupa, dar mai vreau la fiecare meci pe care-l jucăm să fim o Echipă, vreau să fim o Familie, aşa cum nu a mai existat vreodată la Steaua! Am nevoie de voi! Reghecampf nu pleacă. Vă rog! Este dureros, pentru mine este o lovitură foarte grea", a scris Reghecampf pe contul său de Facebook.