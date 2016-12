35 de cazuri în lume, dintre care două în Constanța. Reporterii ”Telegraf” au făcut posibilă întâlnirea dintre cei doi suferinzi de sindromul ITO

O boală genetică extrem de rară a atins nu unul, ci doi constănţeni. Matei este un băieţel de 4 ani, iar Raluca - o tânără de 25 de ani. Amândoi s-au născut perfect normali. Părinţii nu şi-au pus niciodată problema că ar putea fi bolnavi până la vârsta de 8 luni, când nu stăteau în șezut, la fel ca ceilalți copii de vârsta lor. Au fost diagnosticați cu sindromul ITO, o boală specifică rasei galbene. ”Boala ar fi ajuns la noi acum mult timp, când hoardele de tătari au pătruns în partea de nord a țării. Noi știm de 35 de cazuri în toată lumea și doar 4 în România”, a spus mama Ralucăi, Iulia Păun. Pentru majoritatea oamenilor, un astfel de diagnostic nu reprezintă altceva decât cuvinte fără sens, pentru că numele bolii sună banal şi aparent inofensiv. Însă, pentru părinţii copiilor care suferă de sindromul ITO, este iadul pe pământ. Maladia se manifestă diferit de la caz la caz, ceea ce îngreunează punerea unui diagnostic. Însă un lucru e cert - toți copiii loviți de această boală au atât retard psihic, cât și malformații fizice. Unii suferă de macrocranie (dimensiune mărită a capului), alții au malformații osoase mari sau pielea lor este depigmentată. Matei, de exemplu, are pete albe pe corp și face adesea crize epileptice. La un an și 2 luni au început primele crize, care apoi s-au repetat. ”Boala evoluează cu un retard psiho-motor. Totuși, doctorii nu ne-au putut spune foarte multe amănunte despre boala în sine și despre evoluția ei. Nu știam de niciun alt caz în Romania. Tot ce au reușit să ne ofere medicii au fost date extrase din cărțile de specialitate”, a povestit mama lui Matei. Ghinionul a făcut ca părinții copilului să mai aibă un băiețel, mai mare, diagnosticat cu o malformație gravă a rinichiului.

MATEI FACE TERAPIE ÎN FIECARE ZI Părinții fac orice ca boala lui Matei să nu se agraveze. Își duc copilul zilnic, timp de 2 ore, la psihoterapie și se bucură la cele mai mici progrese, mai ales că medicii le-au dat speranțe de recuperare. ”Facem kinetoterapie, hidroterapie, psihoterapie și periodic mergem la București pentru recuperare”, a spus mama băiatului. În ceea ce o privește pe Raluca, fata nu are crize epileptice, însă, după spusele mamei ei, partea de jos a corpului îi este mai dezvoltată decât cea de sus, iar mâna stângă aproape că nu o folosește. În plus, pielea tinerei este pe jumătate depigmentată și a avut multe alunițe, care au fost îndepărtate prin repetate intervenții chirurgicale.

A FOST DIAGNOSTICATĂ LA 4 ANI Raluca avea 4 ani când a fost diagnosticată. ”În primă fază nu accepți că propriul copil are o problemă. Raluca împlinise 2 ani şi rostea doar trei cuvinte. Când am întrebat doctorii ce se întâmplă cu fetiţa, mi s-a dat un răspuns uluitor: ”Şi Einstein a vorbit la 7 ani”. Toată lumea mi-a spus să stau liniştită, că nu se întâmplă nimic, că e posibil să fie vorba despre o dezvoltare mai lentă“, a precizat Iulia. Când, într-un final, i s-a pus diagnosticul de sindrom ITO, femeia a întrebat medicii dacă fata ei se va recupera, însă nu a primit niciun răspuns. ”Am încercat să merg cu ea peste tot, însă degeaba. În România, sindromul nu era trecut în nomenclator ca boală rară, tocmai de aceea nimeni nu știa să îmi spună nimic concret”, a spus mama Ralucăi. Conştientă de un demers anevoios şi costisitor, Iulia Păun nu a mai mers la medici, însă a făcut tot ce este omenește posibil pentru a-și salva copilul. Singura terapie pe care fetița a făcut-o a fost alături de mama ei. ”A trebuit să fac ceva singură. M-a ajutat firea de autodidact, am citit foarte mult, apoi m-am apucat să fac psihopedagogie specială. Am făcut singură terapie cu copilul meu“, povesteşte Iulia. Așa a reuşit Raluca să ducă o viaţă cât de cât normală. A absolvit şcoala generală, iar după aceea a urmat o şcoală profesională. „Am reuşit să îi dau această libertate, să o dezlipesc de mine cumva, să o învăţ să călătorească cu mijloacele de transport în comun, pe traseele pe care are ea nevoie, să meargă la o școală normală, să simtă că este un copil normal”, a adăugat Iulia Păun.

CELE DOUĂ MAME S-AU CUNOSCUT

Până nu demult, mama lui Matei credea că fiul ei este singurul din Constanța, și poate din toată România, care trece prin chinurile sindromului ITO. La fel credea și mama Ralucăi. Nici măcar medicii nu aveau habar că există doi copii în Constanța care să sufere de aceeași boală extrem de rară.

Reporterii ”Telegraf” au făcut posibilă întâlnirea dintre cele două mame și copiii lor. Atunci când s-au cunoscut, femeile s-au îmbrățișat, conștiente de legătura puternică dintre ele. După ore întregi în care au povestit prin ceea ce au trecut, au promis că de acum înainte vor păstra legătura, pentru a putea învăța una de la cealaltă cum să facă față mai ușor bolii neiertătoare care le-a lovit copiii.