3,5 milioane de români emigranţi = 40-50 miliarde de euro pierduţi de România

Peste 3,5 milioane de români au plecat din ţară în ultimii 40 de ani, România pierzând astfel 40-50 miliarde de euro, bani cheltuiţi cu aceştia până la vârsta de angajare, iar limitarea fenomenului trebuie să fie o prioritate pentru Guvern, a declarat Dragoş Roşca, şeful fondului de investiţii Gemisa. “România a pierdut 3,5 milioane de persoane în ultimii patruzeci de ani, într-o nepăsare totală a autorităţilor, fie că a fost vorba de Ceauşescu, fie de conducerile de după 1989. Am pierdut cetăţeni etnici germani, evrei, am pierdut doctori, ingineri, artişti. Aceştia erau oameni tineri, care aveau capacitate demografică şi care au plecat să îmbogăţească nişte ţări deja bogate\", a spus Roşca, la prezentarea unui studiu al Fundaţiei Romanian Business Leaders (RBLS), efectuat în parteneriat cu compania GfK. Reprezentantul Gemisa Investments a afirmat că în această perioadă România a pierdut 40-50 de miliarde de euro. \"Pentru fiecare om, statul cheltuie, până în momentul în care ajunge la vârsta de angajare, circa 10.000 de euro în cazul în care acesta are studii medii, pe educaţie, transport, servicii sociale etc, şi 20.000 de euro pentru o persoană cu studii superioare. România a pierdut astfel în 40 de ani 40-50 de miliarde de euro, în favoarea Italiei, Germaniei, Spaniei, Canadei, Americii, ţări bogate toate. Ne chinuim să atragem bani de la UE, dar pierdem miliarde prin plecarea românilor în străinătate. Problema este că noi, ca mediu de afaceri, nu suntem în stare să influenţăm Guvernul să ia măsuri să limiteze acest fenomen\", a spus Roşca.