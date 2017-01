37.000 de constănţeni, somaţi de DGFP pentru neplata datoriilor la buget

Gradul depunerii voluntare a declaraţiilor la bugetul general consolidat a fost, în luna septembrie 2006, de 83%, iar gradul de conformare voluntară a contribuabililor la plata obligatiilor bugetare a fost de 83,83%, potrivit datelor Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Constanţa. Ponderea sumelor încasate din totalul sumelor aflate în aşteptare (sume ce nu au fost încasate integral şi la termen pînă la 31 august) a fost de 68%. În acelaşi timp, rata veniturilor bugetare colectate prin aplicarea procedurii de executare silită a fost de 21,09%, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut cînd rata veniturilor colectate a fost de 9,17 %.

În ceea ce priveşte măsurile de excutare silită întreprinse de Serviciul de Colectare a Veniturilor din cadrul DGFP Constanţa, în luna septembrie au fost comunicate 37.049 somaţii privind obligaţii bugetare restante la bugetul general consolidat în valoare de 806 milioane de lei. De asemenea, au fost înfiinţate 5.488 de popriri asupra conturilor bancare în valoare totală de 345 de milioane de lei şi 196 de popriri la terţi în valoare de 3 milioane de lei. Totodată, au fost puse sub sechestru 153 de bunuri mobile în valoare de 16 milioane de lei şi 76 de bunuri imobile, care se ridică la suma de 16 milioane de lei. La data de 30 septembrie 2006, au fost încasate arierate ale bugetului general consolidat, prin fiecare modalitate de executare silită în valoare de 249 de milioane de lei, din care 80 de milioane de lei reprezintă încasări din popriri asupra disponibilităţilor din conturile bancare, iar 800.000 de lei reprezintă încasări din popriri la terţi. Totodată, au fost valorificate bunuri mobile puse sub sechestru în valoare de 4,5 milioane de lei, bunuri imobile puse sub sechestru în sumă de 7 milioane de lei şi încasări din somaţii pentru care nu s-au aplicat celelalte modalităţi de executare silită în valoare de 156 de milioane de lei.