380 de bilete de tratament pentru 8.400 de bătrîni!

Cu toate că, în ultimii ani, cererea pentru staţiunile în care sînt tratate diferite boli a crescut considerabil, numărul biletelor alocate de Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (CNPAS) este tot mai mic. Se pare că oferta de bilete de tratament care vor fi repartizate judeţului nostru nu va fi mai bună faţă de alte judeţe ale ţării, astfel că pensionarii care au sperat să meargă în acest an într-o staţiune balneară vor mai avea de aşteptat pînă cînd vor intra în posesia preţioaselor tichete. Potrivit purtătorului de cuvînt al Casei Judeţene de Pensii (CJP) Constanţa, Gabriela Pălăniţă, pentru seria 26 - 27 martie au fost repartizate 382 de bilete de tratament, majoritatea în staţiunile montane şi în cele de pe litoral. “Cele mai multe bilete sînt pentru pensionarii constănţeni care doresc să-şi trateze afecţiunile în staţiunile Amara, Căciulata, Călimăneşti, Vatra Dornei, Techirghiol şi Mangalia. Repartizarea şi distribuirea biletelor s-a făcut în mod normal, astfel că nu am mai avut probleme cu aglomeraţia”, a declarat Gabriela Pălăniţă. Reprezentantul CJP Constanţa susţine că au fost înregistrate circa 8.386 de cereri din partea pensionarilor care vor să plece în staţiuni în acest an, însă aceştia vor primi biletele în funcţie de opţiuni şi oferta disponibilă. Pentru a intra în posesia biletelor, solicitanţii trebuie să aducă ultimul cupon de pensie în original şi recomandarea medicală, preţul plătit de beneficiari fiind stabilit la 50% din valoarea pensiei din luna anterioară celei acordării biletului.