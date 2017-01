39 de arestați la domiciliu într-o săptămână

Săptămâna trecută, la nivel național, anchetatorii au pus sub control judiciar aproape 90 de persoane și au trimis 39 în arest la domiciliu. De asemenea, nouă suspecți liberi au fost arestați preventiv și alte 11 persoane care se aflau sub control judiciar au fost condamnate, şase dintre ele primind pedepse cu executare şi cinci cu suspendare, iar într-o situaţie a fost dispusă internarea într-un centru educativ. Tot în perioada 1-8 mai, în două cazuri a fost înlocuit arestul la domiciliu cu cel preventiv. Polițiștii verifică periodic modul în care persoanele aflate sub supraveghere judiciară îşi respectă obligaţiile, iar în cazul încălcării acestora, sesizează instanţa.