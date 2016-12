397 de români vor părăsi ţara

Potrivit reprezentanţilor Compartimentului Eures (Serviciul European pentru Ocuparea Locurilor de Muncă) din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Constanţa, angajatorii europeni au anunţat existenţa a 397 locuri de muncă vacante. Dintre acestea, 148 de posturi sunt în Cipru (montator piscine şi tehnician aer condiţionat, operator maşină de imprimat, tinichigiu industrial, sudor electric, muncitor în structuri metalice, frigotehnist, medic generalist/patolog etc.), un loc de muncă este în Danemarca (medic specialist radiolog – 9.000 euro lunar), 220 de locuri de muncă sunt în Malta (asistent medical şi farmacist – salariile sunt cuprinse între 13.000 euro şi 18.000 euro pe an), un loc de muncă în Slovacia (ospătar/chelner – 400 euro net/lună), 26 locuri de muncă în Spania (inginer - salarile fiind cuprinse între 20.000 euro şi 25.000 de euro brut pe an) şi un loc de muncă în Suedia (medic chirurg – 4.500-6.000 de euro pe lună, brut). Constănţenii care doresc să afle mai multe informaţii se pot adresa reprezentanţilor Compartimentului Eures din cadrul AJOFM.