4 februarie - Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului

Datele statistice arată că, în fiecare lună, 600.000 de oameni mor în lume din cauza cancerului și multe din aceste decese ar putea fi evitate dacă guvernele s-ar implica mai mult, bugetând corect programele de prevenție, diagnostic și tratament, potrivit scoalapacientilor.ro. Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului este un eveniment global ce are loc în fiecare an în data de 4 februarie și unește lumea sub o singură temă pentru a evidenția lupta dusă împotriva cancerului. Scopul acestei campanii este de a reduce numărul de decese care pot fi prevenite în fiecare an, prin creșterea gradului de conștientizare a cancerului în rândul publicului larg și prin impulsionarea guvernelor spre a lua măsuri suplimentare împotriva bolii. Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului este o iniţiativă a Uniunii Internaţionale pentru Controlul Cancerului - Union for International Cancer Control (UICC), organizaţie neguvernamentală care uneşte comunitatea de luptă împotriva cancerului în vederea reducerii poverii globale prin cancer, promovării echităţii şi integrării controlului cancerului în agenda mondială pentru sănătate şi dezvoltare. În prezent, 8,2 milioane de oameni mor în fiecare an din cauza cancerului în întreaga lume, iar dintre aceştia 4 milioane mor prematur (cu vârste între 30 şi 69 de ani). Având loc sub sloganul ”Noi Putem. Eu Pot”, campania Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului 2017, derulată de Institutul Național de Sănătate Publică și Ministerul Sănătății, explorează acțiuni ce trebuie întreprinse pentru a salva vieți, pentru a atinge o mai mare echitate în îngrijirea cancerului și pentru a face din lupta împotriva cancerului o prioritate la cele mai înalte niveluri politice, punctează scoalapacientilor.ro.